Задоров попросил обмен у «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров хочет покинуть клуб, сообщает журналист Кевин Уикс.

По сведениям источника, 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

«Калгари» после 13 матчей занимает 14-е место в Западной конференции, имея в своем активе 10 очков.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. Также защитник играл в НХЛ за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». В текущем сезоне Задоров провел 12 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.