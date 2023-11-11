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НХЛ

Сегодня, 07:33

Задоров попросил обмен у «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Калгари» Никита Задоров хочет покинуть клуб, сообщает журналист Кевин Уикс.

По сведениям источника, 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

«Калгари» после 13 матчей занимает 14-е место в Западной конференции, имея в своем активе 10 очков.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. Также защитник играл в НХЛ за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». В текущем сезоне Задоров провел 12 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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