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НХЛ

Сегодня, 07:45

Нюландер стал четвертым игроком в XXI веке, набравшим очки в 14 матчах подряд на старте сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Торонто» Вильям Нюландер забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4 Б). Теперь на его счету 21 (9+12) очко в 14 матчах на старте сезона.

27-летний швед стал четвертым игроком в XXI веке, который набрал очки в 14 матчах (или более) подряд на старте сезона. Также это делали Дэни Хитли (сезон-2005/06, «Оттава», 22 матча), Хенрик Зеттерберг (сезон-2007/08, «Детройт», 17 матчей) и Коннор Макдэвид (сезон-2021/22, «Эдмонтон», 17 матчей).

Рекордсменом НХЛ по продолжительности результативной серии со старта сезона является Уэйн Гретцки, который в сезоне-1983/84 за «Эдмонтон» набирал очки в 51 матче подряд.

Вильям Нюландер
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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