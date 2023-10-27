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НХЛ

27 октября, 10:13

Задоров — о матче с «Сент-Луисом»: «Надоело проигрывать. Мы опозорились перед болельщиками»

Задоров недоволен результатами «Калгари» в последних матчах
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Калгари» Никита Задоров прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Всем уже надоело проигрывать. Я не хочу проигрывать четыре раза подряд. Еще только начало сезона. Мы можем все исправить. Я верю в команду. Я думаю, что у нас очень хорошие игроки. Мы сможем выбраться из этой ситуации. Просто сегодня мы опозорились перед своими болельщиками», — приводит слова Задорова сайт НХЛ.

«Калгари» проиграл четыре матча подряд и с 5 очками занимает 13-е место в Западной конференции. 30 октября команда сыграет на выезде с «Эдмонтоном».

Никита Задоров
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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