Защитник «Калгари» Никита Задоров прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Всем уже надоело проигрывать. Я не хочу проигрывать четыре раза подряд. Еще только начало сезона. Мы можем все исправить. Я верю в команду. Я думаю, что у нас очень хорошие игроки. Мы сможем выбраться из этой ситуации. Просто сегодня мы опозорились перед своими болельщиками», — приводит слова Задорова сайт НХЛ.

«Калгари» проиграл четыре матча подряд и с 5 очками занимает 13-е место в Западной конференции. 30 октября команда сыграет на выезде с «Эдмонтоном».