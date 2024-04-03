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Сегодня, 10:12

Хэнифин — о победе над «Ванкувером»: «Барбашев хорошо закрывал вратаря»

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Защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин прокомментировал победу над «Ванкувером» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мне было приятно наконец-то забить гол. Джек Айкел тоже отлично сыграл. Иван Барбашев хорошо перекрывал обзор вратарю», — приводит слова Хэнифина официальный сайт НХЛ.

Форвард «Голден Найтс» Барбашев в матче с «Кэнакс» набрал 2 (0+2) очка. Всего в текущем сезоне у российского нападающего 75 матчей, в которых он набрал 44 (18+26) очка.

«Вегас» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 92 очка.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Джек Айкел
Иван Барбашев
Ноа Хэнифин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
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