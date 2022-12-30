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НХЛ

Сегодня, 17:49

Галлан — о Шестеркине и Василевском: «Два вратаря мирового класса, лучшие в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российских вратарей Игоря Шестеркина и Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1 Б).

«Очевидно, что это два вратаря мирового класса, возможно, два лучших в мире. Их игра была великолепной. Это был хороший матч с большим количеством моментов, созданных с обеих сторон. Тяжело проиграть в такой серии буллитов, но я думаю, что мы играли отлично», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Шестеркин в этом матче отразил 39 из 40 бросков по своим воротам, а Василевский из «Тампы» сделал 45 сэйвов.

«Рейнджерс» занимают девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 37 матчах. «Тампа» находится на пятой строчке с 45 очками в 34 играх.

Источник: НХЛ
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Жерар Галлан
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