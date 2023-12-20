Прежний Капризов возвращается? Сделал дубль и принес победу команде в матче с лидером лиги

Сегодня, 07:30
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Юханссон — 2 (бол., Годро, Голигоски), 7:44 — 0:1. Пастрняк — 18 (Бишер), 11:29 — 1:1. Пастрняк — 19 (Заха, ван Римсдайк), 19:59 — 2:1. Капризов — 9 (Миддлтон, Фэйбер), 53:12 — 2:2. Хартман — 9 (Росси), 55:10 — 2:3. Маршан — 13 (бол., Гики, Заха), 58:54 — 3:3. Капризов — 10 (Эрикссон Эк), 62:54 — 3:4.
Вратари: Ульмарк (58:07 — 58:54) — Флери.
Штраф: 14 — 28.
Броски: 43 (7+16+18+2) — 30 (9+7+12+2).
Наши: — - Капризов (25.03/7/+1).
20 декабря. Бостон. TD Garden.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал этот сезон средне, а в последних матчах и во все ушел в тень — ноль голов и всего две передачи за шесть игр. Из действий главной звезды «Уайлд» как будто пропал огонь, который всегда выделял его среди остальных. Вот и в сегодняшнем матче он долгое время был незаметен, но в самый важный момент напомнил о себе и принес очень важную победу своей команде.
Самым ярким событием первых двух периодов, помимо драки Дьюара и Лауко, стал гол Пастрняка одновременно с сиреной. Кстати, Капризов в этот момент тоже был на льду, но чешского нападающего упустил не он.
Капризов мог отличиться и в начале третьего периода, но на его пути встал Линус Улльмарк. А вот уже ближе к концовке основного времени шведский вратарь помешать уже не мог — Капризов подкараулил отскок и направил шайбу в пустые ворота.
Вскоре Хартман вывел гостей вперед, но удержать преимущество «Миннесота» не сумела — Маршан сравнял счет. Ну а затем настало время Капризова: в овертайме Кирилл вспомнил простое «отдал-открылся» и поехал праздновать победу с командой.
«Миннесота» одержала восьмую победу в 11 матчах при новом главном тренере Джоне Хайнсе, и теперь позиции команды в борьбе за выход в плей-офф выглядят неплохо. И очень важно, что в игру возвращается прежний Капризов — если Кирилл будет в ударе, «Миннесоту» остановить будет крайне трудно.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Голы: Эйссимонт — 5 (Жанно, Флери), 2:23 — 1:0. Мотт — 2 (Стэмкос, Шири), 17:10 — 2:0. Кучеров — 21 (Пойнт, Пол), 19:46 — 3:0. Кучеров — 22 (Пербикс, Пол), 21:36 — 4:0. Флери — 1 (Стэмкос, Хагель), 32:13 — 5:0. Пол — 10 (бол., Стэмкос, Хедман), 47:53 — 6:0. Фолк — 1 (бол., Нейберс, Хэйс), 55:57 — 6:1.
Вратари: Василевский — Биннингтон (Хофер, 32:13).
Штраф: 23 — 13.
Броски: 33 (14+10+9) — 29 (5+13+11).
Наши: Кучеров (18.24/3/+2), Сергачев (4.31/1/0) — Бучневич (14.17/3/-1), Торопченко (14.42/1/-1).
20 декабря. Тампа. Amalie Arena.
Для «Тампы» нынешний сезон получается непростым: яркие победы сменяются нелепыми поражениями, в которых команда Джона Купера мало чем напоминает недавних обладателей Кубка Стэнли. Сегодня для «Лайтнинг» был удачный день — дома «Молнии» прошлись катком по «Сент-Луису» (6:1). Разумеется, не без участия лучшего бомбардира регулярки.
Никита Кучеров оформил дубль и упрочил свое лидерство в топе бомбардиров.
От Маккиннона его отделяют теперь шесть очков, но куда важнее, что в последних матчах притормозил Коннор Макдэвид. Кажется, получавший «Арт Росс Трофи» последние три года канадец сильно рискует остаться без привычного приза.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы: Зибанежад — 10 (Уилер, Крайдер), 26:11 — 0:1. Мэттьюс — 24 (Райлли, Бертуцци), 27:32 — 1:1. Лафренье — 9 (бол., Бродзински, Густафссон), 29:50 — 1:2. Мэттьюс — 25 (Маккейб, Нюландер), 41:16 — 2:2. Шнайдер — 2 (Густафссон, Уилер), 48:08 — 2:3. Панарин — 17 (бол., Густафссон, Трочек), 55:08 — 2:4. Зибанежад — 11 (п.в., Линдгрен, Крайдер), 56:47 — 2:5.
Вратари: Джонс (55:34 — 56:47) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 33 (5+17+11) — 36 (11+14+11).
Наши: — - Панарин (20.02/8/-1).
20 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.
Остановить Остона Мэттьюса в последнее время почти нереально — настолько шикарную форму набрал лучший снайпер современности. Вот и у «Рейнджерс» с далеко не самой сильной обороной это сегодня не получилось. Американский форвард «Торонто» отличился дважды.
Но «Рейнджерс» сыграли более цельно, а Шестеркин выглядел намного увереннее Джонса. Так что помимо Мэттьюса у «Торонто» забить никто не смог, а вот гости довели дело до победы. Не ушел без гола и Артемий Панарин.