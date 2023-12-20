Прежний Капризов возвращается? Сделал дубль и принес победу команде в матче с лидером лиги

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Юханссон — 2 (бол., Годро, Голигоски), 7:44 — 0:1. Пастрняк — 18 (Бишер), 11:29 — 1:1. Пастрняк — 19 (Заха, ван Римсдайк), 19:59 — 2:1. Капризов — 9 (Миддлтон, Фэйбер), 53:12 — 2:2. Хартман — 9 (Росси), 55:10 — 2:3. Маршан — 13 (бол., Гики, Заха), 58:54 — 3:3. Капризов — 10 (Эрикссон Эк), 62:54 — 3:4.

Вратари: Ульмарк (58:07 — 58:54) — Флери.

Штраф: 14 — 28.

Броски: 43 (7+16+18+2) — 30 (9+7+12+2).

Наши: — - Капризов (25.03/7/+1).

20 декабря. Бостон. TD Garden.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал этот сезон средне, а в последних матчах и во все ушел в тень — ноль голов и всего две передачи за шесть игр. Из действий главной звезды «Уайлд» как будто пропал огонь, который всегда выделял его среди остальных. Вот и в сегодняшнем матче он долгое время был незаметен, но в самый важный момент напомнил о себе и принес очень важную победу своей команде.

Самым ярким событием первых двух периодов, помимо драки Дьюара и Лауко, стал гол Пастрняка одновременно с сиреной. Кстати, Капризов в этот момент тоже был на льду, но чешского нападающего упустил не он.

Капризов мог отличиться и в начале третьего периода, но на его пути встал Линус Улльмарк. А вот уже ближе к концовке основного времени шведский вратарь помешать уже не мог — Капризов подкараулил отскок и направил шайбу в пустые ворота.

Вскоре Хартман вывел гостей вперед, но удержать преимущество «Миннесота» не сумела — Маршан сравнял счет. Ну а затем настало время Капризова: в овертайме Кирилл вспомнил простое «отдал-открылся» и поехал праздновать победу с командой.

«Миннесота» одержала восьмую победу в 11 матчах при новом главном тренере Джоне Хайнсе, и теперь позиции команды в борьбе за выход в плей-офф выглядят неплохо. И очень важно, что в игру возвращается прежний Капризов — если Кирилл будет в ударе, «Миннесоту» остановить будет крайне трудно.

Дубль Кучерова

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голы: Эйссимонт — 5 (Жанно, Флери), 2:23 — 1:0. Мотт — 2 (Стэмкос, Шири), 17:10 — 2:0. Кучеров — 21 (Пойнт, Пол), 19:46 — 3:0. Кучеров — 22 (Пербикс, Пол), 21:36 — 4:0. Флери — 1 (Стэмкос, Хагель), 32:13 — 5:0. Пол — 10 (бол., Стэмкос, Хедман), 47:53 — 6:0. Фолк — 1 (бол., Нейберс, Хэйс), 55:57 — 6:1.

Вратари: Василевский — Биннингтон (Хофер, 32:13).

Штраф: 23 — 13.

Броски: 33 (14+10+9) — 29 (5+13+11).

Наши: Кучеров (18.24/3/+2), Сергачев (4.31/1/0) — Бучневич (14.17/3/-1), Торопченко (14.42/1/-1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena.

Для «Тампы» нынешний сезон получается непростым: яркие победы сменяются нелепыми поражениями, в которых команда Джона Купера мало чем напоминает недавних обладателей Кубка Стэнли. Сегодня для «Лайтнинг» был удачный день — дома «Молнии» прошлись катком по «Сент-Луису» (6:1). Разумеется, не без участия лучшего бомбардира регулярки.

Никита Кучеров оформил дубль и упрочил свое лидерство в топе бомбардиров.

От Маккиннона его отделяют теперь шесть очков, но куда важнее, что в последних матчах притормозил Коннор Макдэвид. Кажется, получавший «Арт Росс Трофи» последние три года канадец сильно рискует остаться без привычного приза.

«Рейнджерс» не удержали Мэттьюса, но все равно выиграли

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Зибанежад — 10 (Уилер, Крайдер), 26:11 — 0:1. Мэттьюс — 24 (Райлли, Бертуцци), 27:32 — 1:1. Лафренье — 9 (бол., Бродзински, Густафссон), 29:50 — 1:2. Мэттьюс — 25 (Маккейб, Нюландер), 41:16 — 2:2. Шнайдер — 2 (Густафссон, Уилер), 48:08 — 2:3. Панарин — 17 (бол., Густафссон, Трочек), 55:08 — 2:4. Зибанежад — 11 (п.в., Линдгрен, Крайдер), 56:47 — 2:5.

Вратари: Джонс (55:34 — 56:47) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 33 (5+17+11) — 36 (11+14+11).

Наши: — - Панарин (20.02/8/-1).

20 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Остановить Остона Мэттьюса в последнее время почти нереально — настолько шикарную форму набрал лучший снайпер современности. Вот и у «Рейнджерс» с далеко не самой сильной обороной это сегодня не получилось. Американский форвард «Торонто» отличился дважды.

Но «Рейнджерс» сыграли более цельно, а Шестеркин выглядел намного увереннее Джонса. Так что помимо Мэттьюса у «Торонто» забить никто не смог, а вот гости довели дело до победы. Не ушел без гола и Артемий Панарин.