«Они не боялись, что им будет больно». Как родители готовили братьев Хьюзов к карьере в НХЛ

Куинн, Джек и Люк Хьюзы — первое в истории НХЛ трио братьев из США, которые были выбраны в первом раунде драфтов новичков.

Защитник Люк Хьюз был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года под общим четвертым номером. Таким образом, он присоединился к своему брату Джеку, выбранному «Дэвилз» в 2019 году под общим первым номером. Их старший брат Куинн играет за «Ванкувер», которым был выбран в 2018 году под общим седьмым номером.

Это оказался всего третий случай в истории НХЛ, когда в первом раунде были выбраны три или более родных брата. Ранее такое удавалось представителям только двух семейств — Саттеров (Дуэйн, Брент, Рон и Рич, еще два брата — Брайан и Дэррил были задрафтованы в нижних раундах) и Стаалов (Эрик, Джордан и Марк, еще один брат Джаред был выбран во втором раунде).

При этом Хьюзы стали еще и первой американской хоккейной семьей с таким достижением.

Семья

Отец семейства, Джим Хьюз, сделал себе имя в хоккее, когда играл за колледж Провиденса. Он был ведущим защитником и капитаном команды. Но у него были слишком скромные габариты для хоккея тех лет — с его 178 сантиметрами роста не получилось заиграть даже в АХЛ. Его профессиональная карьера действительно не задалась — всего один матч в АХЛ, попытка закрепиться в Швеции, после чего он перешел на тренерскую работу.

Куинн появился на свет 14 октября 1999 года. Джек родился 14 мая 2001 года. Его отец в то время был помощником тренера команды «Орландо», выступавший в Интернациональной хоккейной лиге. Выиграв Кубок Тернера в качестве тренера «Орландо» в 2001 году (последний год существования ИХЛ), Джим перевез семью сначала в Бостон, а потом — в Манчестер, где продолжал тренерскую деятельность. В 2003-м там на свет появился брат Джека — Люк. В 2006-м семья опять поменяла место жительства. На этот раз Хьюзы поселились в канадском Торонто, где Джим стал помощником тренера клуба АХЛ.

Люк Хьюз. Фото Global Look Press

Еще в Бостоне мама братьев, Эллен Вейнберг-Хьюз, стала замечать, что ее дети испытывают особенный интерес к хоккею. Причем на арене их интересовала не вкусная еда или сувенирные магазины, а именно то, что происходило на льду.

Эллен сама достигла неплохих результатов в спорте. По молодости она занималась футболом, лакроссом и хоккеем. В 1992 году она даже поехала на женский чемпионат мира по хоккею в составе сборной США и выиграла серебряную медаль. Так что неудивительно, что именно мама стала для сыновей первым тренером.

«Мы всегда говорили, что клюшку надо держать двумя руками, — Эллен рассказывала, на что обращали внимание родители, когда учили сыновей играть в хоккей. — Тело должно двигаться за клюшкой, плечи должны быть развернуты правильно».

Джим хотел, чтобы его дети поняли, как важно набирать скорость на виражах. Он требовал, чтобы из виража они выходили на большей скорости, чем когда начинали маневр. «Хоккей — вид спорта, в котором надо постоянно менять направление движения, — говорил он. — Тут не надо бежать по прямой стометровку. Очень многие теряют скорость, начиная маневрировать. Чтобы избежать этого, надо научиться пользоваться внутренней и внешней сторонами лезвия».

Эллен и Джим надевали на мальчиков наколенники, щитки на локти и хоккейные шорты, чтобы падения не вызывали у детей негативные эмоции и они не боялись снова и снова повторять определенные упражнения. «На лед они выходили в щитках, чтобы не бояться играть на полной скорости, — говорила Эллен. — Так они учились держать равновесие, переносить вес с одной ноги на другую. И они не боялись, что им будет больно».

Джек считает, что такой подход оправдал себя: «Мы не работали над скоростью, которая нужна, когда хоккеист движется по прямой. Мы все время работали на виражах, поэтому мы так хорошо катаемся. Все те упражнения, смена направления движения, развороты, улитки помогли нам довести эти маневры до автоматизма». Именно в Торонто пятилетний Джек стал серьезно заниматься хоккеем. Он гонял шайбу не только на открытом катке, но и дома в гараже с братом Куинном.

Джек Хьюз. Фото Global Look Press

«Они так там толкались, что весь дом дрожал, — вспоминала их мать Эллен. — Я думала, стены рухнут. Поэтому мне приходилось бежать вниз и кричать на них, чтобы они успокоились. Стены гаража до сих пор в дырках. Там у нас окно. Мы закрывали его подушкой. Но я не смогу сосчитать, сколько раз нам приходилось менять стекло».

Потом к домашним хоккейным баталиям присоединился Люк, что, с одной стороны, помогло в хоккейном плане, а с другой — ухудшило состояние гаража. Внимание, которое родители уделяли другим видам спорта, помогло ребятам стать разноплановыми атлетами.

«Они бегали кросс, в котором участвовали 150 ребят из разных школ, и занимали первые три места, — говорил Джим. — Дело в том, что, занимаясь разными видами спорта, сталкиваясь с незнакомыми ситуациями, узнаешь, как функционирует тело, начинаешь адаптироваться, ищешь варианты. Поэтому мы считали, что занятия разными видами спорта способствуют общему развитию».

Куинн Хьюз

У братьев Хьюзов был доступ к лучшим тренировочным базам Канады, но свое мастерство они предпочитали оттачивать на открытых катках: «Невозможно устать, когда ты играешь на улице. Знаю, что так многие говорят. Но истину этого утверждения ты познаешь только на личном опыте. Мы проводили там часы напролет, а потом возвращались домой, чтобы посмотреть матч «Торонто» с приятелями. К нам в дом приходили восемь-девять друзей. У нас все мысли были только об одном: хоккей, хоккей, хоккей», — говорил старший из братьев.

Куинн был выбран на драфте Канадской хоккейной лиги в 2015 году под общим 49-м номером «Сарнией». Через два года Джек должен был уйти под общим первым пиком в «Бэрри», хотя он заранее дал понять, что не собирается выступать в юниорской лиге. Однако это не помешало «Миссиссоге» рискнуть и все же потратить на него пик первого раунда. Эллен потом шутила, что именно после этого многие команды ОХЛ отказались от Люка, поэтому он упал так низко: Люк Куинн был выбран на драфте ОХЛ «Сагино» под общим 281-м номером.

На драфте новичков Национальной хоккейной лиги Куинн Хьюз был выбран в первом раунде «Ванкувером» под общим седьмым номером после прекрасного выступления за американскую хоккейную программу NTDP.

Затем он отправился в Университет Мичигана, где быстро стал лидером команды. В итоге он был приглашен не только в молодежную сборную США, но и в составе взрослой команды поехал на ЧМ.

Куинна рассматривали в качестве седьмого защитника сборной США, но тренеры с самого начала стали доверять ему едва ли не больше, чем другим игрокам обороны. 18-летний Хьюз постоянно выходил в большинстве и в последние минуты матчей, получив отличный опыт.

В 2018 годах на обоих турнирах он взял бронзовые медали, в 2019-м на МЧМ сборная США стала второй, а вот на взрослом ЧМ — только седьмой.

Зато Куинн Хьюз стал лучшим ассистентом (45 голевых передач) и бомбардиром (53 очка) среди дебютантов НХЛ, сыграв 68 матчей в регулярном чемпионате-2019/20. Защитник «Кэнакс» также занял первое место среди новичков лиги по очкам, набранным в большинстве (25), и второе по среднему количеству игрового времени за встречу (21:53).

«Считаю ли я себя претендентом на «Колдера»? Да, конечно. Я не из тех, кто много говорит, но не знаю, кто был лучше меня, особенно за последние 30 игр. Я не удивился своему старту в лиге, так как думал, что все будет хорошо. Я занимаюсь хоккеем всю жизнь, так чему удивляться?» — сказал тогда Хьюз.

Однако в том сезоне «Колдер Трофи» все-таки достался другому молодому защитнику — Кэйлу Макару из «Колорадо». Зато перед началом сезона-2021/22 Куинн Хьюз подписал с «Ванкувером» шестилетний контракт на общую сумму в 47,1 миллиона долларов (средняя зарплата — 7,85 миллиона в год).

В первый же год действия контракта он оправдал эти вложения, став с запасом самым результативным защитником «Кэнакс» — 68 (8+60) очков в 76 матчах.

Джек Хьюз

Куинн не только проложил путь для Джека в НХЛ. Он был для него стимулом в развитии. «Мне было четыре года, ему шесть. Я гонялся за ним везде, хотел делать то, что делал он, — говорил Джек. — Я ни в чем не хотел ему уступать, хотел играть с ним, но не хотел, чтобы он поддавался. Он заставлял меня стремиться к большему, научил меня работать, потому что он сам очень трудолюбив. Я всегда равнялся на Куинна».

Правда, в детстве они постоянно дрались, что в принципе не ново для братьев. Когда Джеку было четыре, а Куинну пять лет, драка оказалась слишком серьезной: младший брат сильно ударился головой о стену. «Кровь заливала его глаза. Я помню это, словно это было вчера. Он был словно сумасшедший». Именно эта борьба и помогла им стать одними из лучших в своем возрасте: каждому хотелось доказать своему брату, что он круче.

Куинн Хьюз. Фото Global Look Press

Самое главное решение в своей хоккейной карьере на данный момент Джек принял в 2017 году. В том году на драфте юниорской лиги Онтарио он точно бы ушел под первым номером в команду «Бэрри Кольтс». В сезоне-2016/17 Джек играл за «Торонто» в юниорской лиге Торонто и набрал там 159 (58+101) очков в 80 играх. Но нападающий решил последовать примеру старшего брата Куинна и отправился в американский Плимут в штате Мичиган, чтобы играть за команду NTDP.

На протяжении нескольких лет Хьюз считался безальтернативным претендентом на звание первого номера драфта-2019. «Если есть кто-то лучше Хьюза для драфта-2019, просто скажите мне, и я доберусь на самолете, велосипеде, багги, только чтобы посмотреть на этого уникума», — говорил про Джека известный аналитик Крэйг Баттон.

Его атакующие таланты даже породили в среде фанатов движение Loose for Hughes. Победителем этого конкурса в итоге стал «Нью-Джерси». Он стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером.

17 октября 2019 года Джек набрал свое первое очко в карьере НХЛ в матче против «Рейнджерс». А через пару дней он забил свой первый гол в НХЛ в матче... против «Ванкувера» Куинна.

Правда, адаптация Джека ко взрослому хоккею проходила непросто. За два первых года в НХЛ средний из братьев Хьюзов провел 120 матчей, набрав в них 52 (28+34) очка при показателе полезности «-29» и постоянных пропусках игр из-за травм.

Несмотря на сложности, «Нью-Джерси» поверил в своего молодого таланта и еще в 2021 году, не дожидаясь окончания контракта новичка, выписал ему внушительный новый контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов (с зарплатой в 8 миллионов в год). «Дэвилз» решили пойти ва-банк, отказавшись от идеи мостика на два-три года с суммой в два раза меньше.

«Мы создаем здесь особенную команду, и Джек будет ее ключевым элементом. Мы находимся только в начале пути и верим, что можем далеко зайти, усердно работая ради того, чтобы добиться успеха», — сказал тогда генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

«Джек очень серьезно вложился в будущее клуба, а «Нью-Джерси» — в Джека. Мы все знаем, что значит Джек для команды: это потрясающий игрок и фантастический человек. Его ждет блестящее будущее, и он станет опорой нашей команды в ближайшие годы», — добавил совладелец «Дьяволов» Дэвид Блитцер.

И кажется, клуб не прогадал. В сезоне-2021/22 Джек Хьюз набрал 56 (26+30) очков в 49 встречах. В нынешнем сезоне он также идет с превышением показателя «очко за игру» и впервые в карьере должен закончить регулярный чемпионат с положительным показателем полезности.

Люк Хьюз

В окончательном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ перед драфтом 2021 года Люк Хьюз занял четвертое место среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке. «Дэвилз» должны были выбирать игрока на драфте как раз под четвертым номером.

Люк Хьюз считал идеальным вариант, если на драфте-2021 его выберет «Нью-Джерси», где он будет играть со своим родным братом Джеком. По словам Джека Хьюза, ему не нужно было никого агитировать в пользу брата. «Не надо никого уговаривать, чтобы он оказался здесь, — говорил Джек. — Я очень хочу, чтобы наш клуб выбрал его, и не стесняюсь говорить об этом. Но Люк в любом случае свое возьмет. Это замечательный хоккеист, я бы очень хотел играть с ним в «Нью-Джерси».

17-летний Люк наблюдал за драфтом, сидя в окружении двух братьев. Рад тому, что братья будут играть в одной команде, был явно больше Джек, не сдержавший эмоций. Впервые в истории три американских игрока из одной семьи были выбраны в первом раунде разных драфтов.

«Он был счастлив, — сказал Люк. — Не уверен, что раньше видел его таким. В любом случае это был запоминающийся эпизод. Сбылась мечта не только однажды сыграть с братом в НХЛ, но и оказаться с ним в одном клубе».

Люк считает, что у него есть преимущество: два старших брата уже играют в лиге, причем один из них также является защитником. И Люк готов извлечь из этого пользу.

«Я всегда могу у них узнать все, что мне нужно, — говорил он. — Я смотрю все их матчи, когда сам не играю. В свободный день обязательно смотрю трансляции. Мы часто общаемся, обсуждаем, как играть в том или ином моменте, что можно делать, а что нельзя. Это очень помогает. Я могу этим пользоваться. И еще одно. Летом мы катаемся вместе, я тренируюсь с ними. У нас собралась замечательная группа, мы катаемся, играем друг против друга каждый день. Это очень важно».

Как и Куинн, Люк пока отправился играть за университет Мичигана. В прошлом сезоне он ездил не только на МЧМ, но и на взрослый чемпионат мира, суммарно набрав на этих турнирах 10 очков. На МЧМ-2023 Люк Хьюз приехал в статусе капитана молодежной сборной США. В семи матчах турнира он забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Теперь у Люка есть огромный шанс сделать то, что не получилось у его отца, — попасть в НХЛ. Ведь все, что Джим получил за годы работы тренером, он вложил в своих сыновей.