ФХР выразила соболезнования в связи со смертью поэта Добронравова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

«Не стало автора Добронравова, песни «Трус не играет в хоккей» и многих других произведений, которые знала и любила вся страна. Помним. Скорбим», — написала пресс-служба ФХР.

Также президент федерации Владислав Третьяк поделился своими воспоминаниями о Добронравове. Третьяк назвал его «легендой поэзии и другом спорта» и сказал, что песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов.

«Его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни. Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам. Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта», — сказал Третьяк.

Добронравов скончался после продолжительной болезни. Ему было 94 года.

Добронравов является лауреатом Государственной премии СССР (1982) и премии Ленинского комсомола (1978). С 1956 года и до самой смерти был женат на композиторе, пианистке Александре Пахмутовой. Песни Добронравова исполняли такие артисты, как Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Александр Градский и другие.