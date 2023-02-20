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Сегодня, 11:22

Кириленко рассказал о задачах сборной России по баскетболу в матчах с сербскими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что перед баскетболистами сборной России не стоит задача во что бы то ни стало побеждать в товарищеских матчах с сербскими клубами.

«Задачи обязательно побеждать, как бы это ни звучало, в предстоящих матчах нет. У нас есть основная задача — попробовать всех вызванных в сборную, дать возможность всем сыграть, посмотреть ближайший резерв сборной», — приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17091885
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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