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Сегодня, 03:25

Клуб из Смоленской области может принять участие в чемпионате Белоруссии

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация хоккея Смоленской области совместно с министерством спорта региона рассматривает вопрос о выступлении местной команды в чемпионате Белоруссии.

«Этот вопрос прорабатывается. Да, Богданович приезжал, осматривал наши, так сказать, мощности. Но все в стадии обсуждения, никаких нормативных актов. Региональная федерация совместно с Минспортом области прорабатывает этот вопрос. Проводит консультации, покажет наши мощности, готовим пул для губернатора, чтобы он ознакомился с этим. Все будет понятно в начале года», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Источник: https://tass.ru/sport/19519541
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