Сборная «России 25» проиграла Белорусии в товарищеском матче

Национальная команда «Россия 25» уступила команде Белоруссии со счетом 2:3 в матче майского турне. Встреча состоялась в Минске.

В составе сборной России по шайбе забросили Николай Поляков и Андрей Педан. У белорусской команды забивали Степан Звягин, Вадим Мороз и Роман Горбунов.

Это уже седьмая игра между сборными в этом турне и во второй раз российская команда потерпела поражение. Оба раза — в основное время.

Заключительный матч турне состоится завтра, 16 мая, в Минске.

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Белоруссия — Россия 25 — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Звягин, 23:44 — 1:0. Поляков (Педан, Глотов), 31:59 — 1:1. Педан (Порядин, Воробьев), 33:42 — 1:2. Мороз (Алистров), 36:53 — 2:2. Горбунов (бол., В. Еременко), 50:42 — 3:2.

Вратари: Шостак — Николаев.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 20 (7+6+7) — 25 (6+10+9).

15 мая. Минск. Чижовка-Арена. 6564 зрителя.