Стали известны подробности ДТП с юными хоккеистами

Стали известны подробности смертельного ДТП в Вологодской области, в котором погибли два юных хоккеиста «Чайки» из Шексны.

По сведениям Telegram-канала SHOT, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего автомобиль столкнулся с грузовиком. Юные хоккеисты «Чайки» Максим Лебедев и Артем Потапов находились на заднем сидении и не были пристегнуты. Также в результате ДТП погиб водитель — отец одного из мальчиков.

Авария произошла возле села Яганово в Череповецком районе. 41-летний водитель автомобиля Ford S-Max не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Сам мужчина и двое хоккеистов скончались на месте происшествия. Одному игроку было 12 лет, другому — 13.

Сотрудники региональной прокуратуры будут выяснять обстоятельства аварии.