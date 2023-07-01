Жамнов сообщил о встрече с ФХР относительно дальнейшей работы в сборной России

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Жамнов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем в сборной России. Контракт со специалистом истек 30 июня 2023 года.

«Предлагала ли ФХР новый контракт? Буду встречаться в течение определенного времени, до этого не хочу ничего комментировать. Сейчас никакой информации нет. Встретимся — обсудим, тогда и будем комментировать. Сейчас не будем гадать на кофейной гуще», — сказал Жамнов «СЭ».

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и завоевал с ней серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине.

14 марта Жамнов был утвержден на пост главного тренера «Спартака». С 2015-го он входит в руководство московского клуба.