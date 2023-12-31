Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности

Что известно о страшной трагедии.

Двое хоккеистов «Чайки» из Шексны погибли в результате ДТП в Вологодской области, сообщила 30 декабря пресс-служба Федерации хоккея региона в соцсетях. Авария произошла возле села Яганово в Череповецком районе. 41-летний водитель автомобиля Ford S-Max не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Сам мужчина и его пассажиры скончались на месте происшествия.

Позже выяснилось, что 12-летний Максим Лебедев и 13-летний Артем Потапов возвращались с соревнований — они не были пристегнуты на заднем пассажирском сиденье. Среди погибших оказался и отец одного из мальчиков.

Что произошло

«По версии следствия, около 13 часов 30 декабря 2023 года на 104-м км автомобильной дороги Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» в Череповецком районе произошло столкновение автомобиля «Форд S-MAX» под управлением 41-летнего мужчины и автомобиля «Скания» под управлением 41-летнего мужчины. Все находившиеся в салоне легкового транспортного средства люди, включая двух несовершеннолетних мальчиков, 2011 и 2010 гг. р., погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу дороги, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении Следственного комитета по Вологодской области.

Позднее по факту ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних детей и взрослый, было возбуждено уголовное дело.

«Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в рамках которого устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, двое из которых несовершеннолетние», — отмечается в сообщении.

Реакция

В ФХР выразили соболезнования в связи с трагедией.

«В Вологодской области в результате трагического ДТП погибли юные хоккеисты команды «Чайка» из Шексны Максим Лебедев и Артем Потапов. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».

Также соболезнования родным и близким выразили хоккейные клубы «Чайка», «Череповец», «Северсталь» и Федерация хоккея Вологодской области.

Клубом «Чайка» был организован сбор средств семьям погибших: «От всего коллектива ледовой арены «Лидер» и руководства ХК «Чайка» выражаем глубокие соболезнования семьям хоккеистов Лебедева Максима и Потапова Артема».