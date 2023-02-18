Сегодня, 10:22
Как стало известно «СЭ», хоккеистам клуба ВХЛ «Ермак» погасили часть задолженности по зарплате — но не всем игрокам и не полностью.
Спортсмены все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений. По нашим данным, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне.
Клуб перейдет в другой турнир. Это будет либо Первенство ВХЛ (третий по рангу дивизион российского хоккея), либо НМХЛ (вторая по рангу молодежная лига).
«Ермак» занимает последнее, 26-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ-2022/23 с 22 очками в 50 матчах.