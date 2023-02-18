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Сегодня, 10:22

«Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», хоккеистам клуба ВХЛ «Ермак» погасили часть задолженности по зарплате — но не всем игрокам и не полностью.

Спортсмены все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений. По нашим данным, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне.

Клуб перейдет в другой турнир. Это будет либо Первенство ВХЛ (третий по рангу дивизион российского хоккея), либо НМХЛ (вторая по рангу молодежная лига).

«Ермак» занимает последнее, 26-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ-2022/23 с 22 очками в 50 матчах.

Хоккей
ХК Ермак
ВХЛ
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