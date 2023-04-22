Победа, которую пытаются обесценить. Воскресенский «Химик» снова чемпион

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Химик» завоевал Кубок Петрова, с «сухим» счетом переиграв в серии «Сокол». Это победа тренера Игоря Гришина, которую почему-то пытаются обесценить. Непонятно, кому-то это надо.

Главный аргумент, принижающий заслуги специалиста, в том, что якобы воскресенский клуб умело воспользовался своим положением и без помощи «Спартака» ничего бы не вышло. Это очень смешно. По-вашему, красно-белые — это какой-то элитный клуб, где выступают игроки высочайшего уровня? Эта команда не попала в плей-офф КХЛ. Кто мог реально усилить команду? Александр Хохлачев, пожалуй. Но у него односторонний контракт, так что это невозможно.

ХК «Химик»

Вспомните, как играли хоккеисты «Химика», вызванные в первую команду. Только у Матвея Заседы более или менее получилось, да и то на короткий срок. Единственный хоккеист, которого смело можно относить к игрокам из КХЛ, — Илья Талалуев. В главной лиге он провел 59 матчей, при этом постоянно находился в списке тех, кого красно-белые готовы обменять в любой момент.

Конечно же, игра «Химика» не имеет никакого отношения к «Спартаку». Они даже разного стиля придерживаются. И, наверное, Кубок Петрова бы уплыл, если бы руководство красно-белых управляло так, как делало это в первой команде. Но до Воскресенска далеко, не до них, так что у Гришина была возможность относительно спокойно работать и творить.

Результат яркий. При нем Федор Свечков вышел на совершенно другой уровень, а в первой команде он был хоккеистом ротации, которому не позволяли на площадке ничего. Именно при нынешнем тренере «Химика» гигантский скачок в развитии совершил молодой Даниил Иванов. Да так про любого можно сказать.

Воскресенская команда была одной из самых зрелищных в нынешнем сезоне. В ВХЛ не так много коллективов могут похвастаться тем, что показывают игру «для зрителя», чтобы болельщикам было не скучно. И уж совсем мало тех, кто на протяжении долгого времени придерживается такого яркого стиля. Объективно говоря, сложная логистика не позволяет во время любой выездной серии быть свежим, но именно воскресенцы свели к минимуму количество скучных матчей.

ХК «Химик»

Нельзя не отметить и ветерана Олега Губина, выигравшего свой первый титул в 42 года. Последние несколько лет, встречаясь с хоккеистом летом, я слышал, как он рассказывает о своем «последнем сезоне», но ближе к началу чемпионата решает, что стоит провести еще один год. Губин, что удивительно, играет все лучше и лучше, так что не удивляйтесь, что именно он стал самым полезным игроком ВХЛ. Плюс Олег из тех ветеранов, который своим примером на льду показывает, что нужно делать спортсменам, да и в раздевалке старается держать под контролем коллектив. Его острого слова достаточно, чтобы многие опустились на землю. Олега, кстати, в «Спартак» не вызывали, может быть, и зря.

Но главный герой — Игорь Гришин. В этом сезоне он поработал в КХЛ, но вышло не совсем удачно, и тренера уволили. Теперь-то уж понятно, что дело было не в нем, а в системе управления. Так что победа «Химика» — не радость для руководства «Спартак», а намек, что проблема не в раздевалке, а в кабинетах.

Гришин совсем недолго шел к своему титулу. Выходец из системы ЦСКА, он довольно плодотворно поработал с «Толпаром», а в тот сезон, когда команда уступила московскому «Динамо» в полуфинале, она тоже была одной из самых зрелищных в турнире. Затем был период в проблемной «Рязани». Да, в плей-офф выйти не удалось, но Гришин принял команду в кризисе, и за ней сразу стало интересно наблюдать. То есть для тренера «Химик» был лишь третьей командой («Спартак» все-таки четвертый), где он поработал самостоятельно. И Гришин показал, что приходит время новых специалистов. Тех, кто видит хоккей красивой игрой, где результат приходит за счет проявления сильных качеств, а не тупой «работы».

Даже жаль, что все места в КХЛ уже заняты.