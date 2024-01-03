Форвард «Агидели» Роднова — о новой североамериканской женской лиге: «В моменте было ощущение, что смотришь НХЛ»

Форвард «Агидели» Елизавета Роднова поделилась впечатлениями от старта первого сезона североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

В первом матче сезона, который прошел в ночь на 2 января, «Нью-Йорк» обыграл «Торонто» со счетом 4:0. Игру посетило 2537 зрителей.

— Стартовый матч лиги получился очень интересным, играли звезды женского хоккея, сказала Роднова. — На игру пришло много болельщиков, что характерно для североамериканского хоккея. У них меньше размер площадки, так что игра смотрится более динамичнее. Вообще, довольно интересно наблюдать за развитием этой лиги, которую создали сами хоккеистки. Насколько мне известно, девчонки достаточно долго бились за право создать PWHL. В моменте было ощущение, что смотришь мужской хоккей НХЛ. Удивительно, что у них получилось передать такое настроение, пусть и счет был не совсем по игре.

— Если сравнивать PWHL с ЖХЛ, что можно отметить?

— В сравнении с ЖХЛ, у них много силовой игры. На мой взгляд, это придает зрелищности женскому хоккею. В первом матче силовых было большое количество, от этого и ощущался накал страстей. В PWHL собраны лучшие игроки мира, которые обладают всеми характеристиками хоккейного мастерства. Скорость, быстрота принятия решения, техника катания, владение шайбой — все на высоте. Точным кистевым броском гол забила Алекс Карпентер, которая хорошо знакома нам по игре за китайскую команду «Ванке Рэйз» в ЖХЛ. Еще отметила бы, что заокеанский хоккей отличается обилием бросков, в этой игре их было просто уйма, вратарская линия была на высоте.

— У них действует правило, что, если команда забивает в меньшинстве, оштрафованный игрок покидает скамейку штрафников. Как относишься к такому нововведению?

— Да, у них действует такое правило. Я много разговаривала с девчонками касаемо этой лиги, и перед стартом самого чемпионата проводились тестовые матчи, где были опробованы разные правила. Я считаю, что такое правило справедливо, и хотела бы внести такое изменение в наши правила игры. «Агидель» часто отличается, играя в меньшинстве, нам было бы это на пользу.

PWHL была основана в августе 2023 года после того, как предыдущая лига — PHF — была выкуплена и распущена. В PWHL вошли шесть команд: «Бостон», «Миннесота», «Монреаль», «Нью-Йорк», «Оттава» и «Торонто». Первый сезон будет состоять из 24 игр регулярного чемпионата.