Вратарь Меркушева — о Матче звезд ЖХЛ: «Возможно, кто-то посмотрит на женский хоккей и запишется в секцию»

Вратарь «Торпедо» и сборной «Запада» Валерия Меркушева в комментарии для «СЭ» оценила значимость Матча звезд ЖХЛ для развития женского хоккея в России.

— Матч Звезд ЖХЛ — важное событие для развития женского хоккея в России?

— Безусловно. Сегодня пришло много болельщиков. Значит, лига постаралась и прорекламировала наш Матч Звезд. Возможно, кто-то посмотрит сегодня на женский хоккей и запишется в секцию. Популяризация нашей лиги — это здорово.

— Стоило на Матче Звезд ЖХЛ ввести конкурсы для вратарей?

— Не знаю, сложно сказать. Я не такой креативщик. Но если бы придумали какой-нибудь конкурс, то было бы здорово.

— Как пришла идея с танцем после матча?

— Инициатором была наша пресс-атташе из «Торпедо» Мария Лопес. Это ее идея. Нам оставалось лишь подготовиться и повторять.

Матч звезд ЖХЛ прошел в Челябинске 4 декабря. Команда Западной конференции выиграла у Восточной со счетом 4:3.