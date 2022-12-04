Форвард «Торнадо» Нестерова: «Очень хочу попасть на Олимпиаду»

Нападающий «Торнадо» и сборной «Запада» Александра Нестерова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопросы о Матче Звезд ЖХЛ, который прошел в Челябинске 4 декабря, и карьерных целях.

— Какие впечатления от Матча Звезд ЖХЛ?

— Впечатления только классные. Самое яркое и важное — то, что мы победили. Это было тяжело, но мы постарались и смогли.

— Сегодняшний матч отличался азартом? Присутствовало желание выиграть борьбу в каждом моменте?

— Конечно. Думаю, и у всей команды тоже. Лично я выходила сегодня с таким же настроем, как и на матч регулярного чемпионата.

— Как вам поддержка трибун? На матчах регулярки ЖХЛ явно собирается меньше зрителей.

— Я в восторге! Первый раз играю в таком матче, когда присутствует столько болельщиков. Никогда раньше не играла с такой поддержкой трибун.

— Для женского хоккея это — большой плюс?

— Конечно. На матч пришло много маленьких девочек, которые могут заинтересоваться хоккеем, пойти в секцию, и в будущем в лиге будет больше команд, чем сейчас.

— Как вы начали заниматься хоккеем?

— В детском саду к нам пришел тренер. Начал учить кататься на коньках, а я уже умела. Мама меня научила. Тренер увидел, что у меня получается, и пригласил в хоккейную команду. Я пошла и начала играть за мальчиков.

— Родители не сопротивлялись?

— Папа сопротивлялся. Не особо был рад, но потом смирился.

— С какого возраста стали тренироваться отдельно от мальчиков?

— С 12 лет. До 12 лет я жила в своем городе — Благовещенске. Потом переехала в Москву — на просмотр в женскую команду. Пять лет я уже в женском хоккее.

— Какие ставите карьерные цели?

— Очень хочу попасть на ближайшую Олимпиаду. Мечтаю об этом.