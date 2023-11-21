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Сегодня, 22:20

Татьяна Тарасова: «Попытки исключить Россию из мирового хоккея — идиотизм в чистом виде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дочь прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии сборной России на крупных международных турнирах.

«Кубок мира по хоккею пройдет без России? Конечно, это безобразие. Хоккей — наш национальный вид спорта. Попытки исключить Россию из мирового хоккея — идиотизм в чистом виде», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.

Источник: РБ Спорт
Кубок мира
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
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