Шуми Бабаев: «НХЛ стреляет себе в ногу, Кубок мира без россиян — это уже не основной турнир»

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал информацию о том, что Кубок мира, скорее всего, пройдет без сборной России.

«Я считаю, что руководство НХЛ стреляет себе в ногу, — цитирует Бабаева «РБ Спорт». — Российские игроки — ведущие в клубах НХЛ, и другие команды на турнире потеряют сильного конкурента. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям? Надеюсь, это не произойдет, времени еще много. В первую очередь, НХЛ делает проблемы себе — меньше денег, спонсоров и внимания аудитория. Это будет непростое решение для тех, кто проводит соревнования.Кубок мира без топовых игроков лиги — уже не основной турнир, а вторая версия».

В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.