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Молодежный ЧМ

Сегодня, 15:02

Куликов вспомнил полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 2012 года против сборной Канады

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард молодежной сборной России Павел Куликов поделился воспоминаниями о полуфинале молодёжного чемпионата мира 2012 года против сборной Канады.

«Мы играли в полуфинале с Канадой. Все знают, как играют канадцы: первые 10 минут они бегут и убивают. Мы смогли перетерпеть этот отрезок и даже увеличить преимущество. Мы спокойно играли, не было никаких предпосылок. У нас была собрана отличная команда, на которую возлагали большие надежды. Казалось, что мы спокойно можем повторить достижения молодежной сборной России 2011 года и сохранить золото. Вышли на третий период — канадцы снова начали бегать. Первую шайбу случайно заковыряли, весь стадион загудел так, что ничего не было слышно! Канадцы забросили еще одну, у нас начался легкий мандраж. Залетело еще — началась паника на лавке и на льду. Никто ничего не понимал, потому что канадцы чуть ли не в каждой смене забрасывали шайбы! Тогда на воротах стоял 17-летний Андрюха Василевский, его брали в сборную как основного вратаря. Андрей был уже на хорошем уровне, но, видимо, не хватило опыта. Его заменили на Андрея Макарова, когда счет был 5:6 и оставалось 5 минут. Он вышел спокойно, казалось, что даже не волнуется: у него всегда был такой стиль. Макаров весь матч сидел на лавке, был холодный, но мы смогли дотерпеть. Такие эмоции были! На стадионе стоял гул и рев, мы даже друг друга не слышали. Когда мы брали тайм-аут, болельщики стучали по стеклам и кричали — ничего не было понятно! Мы пытались успокоиться. И все-таки дотерпели», — приводит слова Куликова Metaratings.ru.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2012 года проходил в Канаде. Полуфинальный матч между хозяевами турнира и сборной России проходил в Калгари. На арене Scotiabank Saddledome присутствовало более 19 тысяч зрителей.

В финале молодежного чемпионата мира 2012 года сборная России проиграла Швеции со счетом 1:0. Канадцы стали бронзовыми призерами турнира, обыграв в матче за третье место Финляндию со счетом 4:0.

Источник: https://metaratings.ru/news/kulikov-kogda-igrali-na-mchm-s-kanadoi-na-stadione-byl-takoi-rev-chto-my-drug-druga-ne-slyshali-308374/
Павел Куликов
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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