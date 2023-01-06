Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:10

Триумф канадского вундеркинда: Бедард — лучший на МЧМ за последние 30 лет

Кирилл Бурдаков
Статистик
Коннор Бедард.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
23 очка в семи матчах.

В финальном матче молодежного чемпионата мира лидер сборной Канады Коннор Бедард впервые на нынешнем турнире обошелся без набранных очков. Тем не менее 17-летний форвард уверенно выиграл бомбардирскую гонку МЧМ-2023, на целых девять баллов опередив дуэт нападающих сборной США Логан Кули — Джимми Снаггеруд. В семи встречах Бедард набрал 23 очка, забив девять голов и сделав 14 результативных передач.

Лучшие бомбардиры МЧМ-2023.

Бедард стал пятым игроком в истории, которому удалось набрать больше 20 очков за один молодежный чемпионат мира. Всего на один балл юный канадец отстал от шведа Маркуса Нэслунда и финна Раймо Хелминена. Однако даже изобразить атаку на вечный рекорд Петера Форсберга, который в 1993 году принял участие в 31 результативной атаке, у будущего первого номера драфта не получилось. Любопытно, что за последние 30 лет ни у кого не получалось набрать больше 18 баллов.

Лучшие бомбардиры одного МЧМ.

Коннор, дебютировавший на МЧМ в прошлом году, поднялся на четвертое место в историческом списке бомбардиров турнира. Юный канадец набрал в 16 матчах 36 (17+19) очков и обошел финна Эсу Тикканена за счет меньшего количества игр. Бывшего рекордсмена своей страны Эрика Линдроса Бедард обогнал уже на пять баллов. Выше форварда «Реджины» располагаются только Павел Буре, Роберт Райхел и набиравший в среднем по три очка за матч Петер Форсберг.

Лучшие бомбардиры в истории МЧМ.

В снайперском рейтинге Бедард с 17 голами делит девятое место с Эсой Тикканеном. Всего на один гол канадец отстает от Александра Овечкина, на два — от Александра Могильного. Чтобы повторить рекорд МЧМ, который более 30 лет принадлежит Павлу Буре, Коннору нужно отличиться еще 10 раз. Если его отпустят на будущие турниры.

Лучшие снайперы в истории МЧМ.

Наконец, Бедард уверенно переписал на свое имя рекорд турнира для игроков до 18 лет. Интересно, что компанию в тройке лучших ему теперь составляют два лучших бомбардира в истории НХЛ. Чех Яромир Ягр набрал в 1990 году 18 очков, а рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки в 16-летнем возрасте принял участие в 17 голевых атаках.

Лучшие бомбардирские результаты на МЧМ игроков до 18 лет.

6&nbsp;января. Канада&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 3:2 ОТ. И все-таки Канада! Чехи показали невероятный характер, но проиграли финал
Хоккей
2
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

И все-таки Канада! Чехи показали невероятный характер, но проиграли финал