Сборная Канады по буллитам проиграла Норвегии в матче ЧМ-2023

Сборная Норвегии по буллитам обыграла национальную команду Канады в матче группового турнира чемпионата мира — 3:2 Б.

В основное время у канадцев отличились Милан Лучич и Лоусон Крауз. У норвежцев шайбы забросили Андреас Мартинсен и Сондре Ульден.

В серии буллитов сильнее оказались норвежцы. Решающий бросок реализовал Томас Ольсен.

Сборная Канады занимает 3-е место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. Команда Норвегии располагается на 6-й строчке — 6 очков.

В следующем матче Канада сыграет с Чехией 23 мая. Норвегия проведет матч со Словакией в этот же день.

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Группа B

Канада — Норвегия — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мартинсен — 1 (Улимб), 9:45 — 0:1. Улден — 1 (Сальстен), 21:52 — 0:2. Лучич — 2 (Уигар, Миддлтон), 28:26 — 1:2. Крауз — 4 (Карконе), 59:48 — 2:2.

Победный буллит: Ольсен.

Вратари: Хофер (58:14 — 58:52, 58:59 — 59:48) — Арнтцен.

Штраф: 29 — 2.

Броски: 33 (9+10+11+3) — 23 (7+9+4+3).

Судьи: Макфарлейн, Франнсен.

22 мая. Рига. «Арена Рига».