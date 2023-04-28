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Сегодня, 14:56

Канарейкин прокомментировал предстоящий ЧМ-2023 по хоккею без российской сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал предстоящий ЧМ-2023 по хоккею без российской сборной.

«Буду ли я смотреть чемпионат мира без России? По мере возможности, конечно. Без России интерес не тот. Но все равно я, конечно, буду смотреть по возможности. Кто фавориты турнира? США, Канада? Да, ну, как обычно. Но я, во-первых, не знаю, что за составы, я еще не вникал в эту тему, я смотрю как и все болельщики плей-офф, финальную серию, поэтому я даже туда не обращал взор. Без нашей сборной у меня небольшой интерес пока. Снизится ли зрительский интерес к турниру из-за отсутствия россиян? Ну, безусловно, ну, конечно, если не участвует один из фаворитов, сборная, которая регулярно попадает в финальную пушку, в основную обойму, то это, конечно, большая потеря для всего мирового хоккея. Без России ну что? Ну, неинтересно смотреть», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/04/27/kanarejkin-ja-budu-po-vozmozhnosti-smotret-chm-2023-no-otsutstvie-rossii-eto-bolshaja-poterja-dlja-vsego-mirovogo-hokkeja
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Федор Канарейкин
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