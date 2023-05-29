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Сегодня, 14:46

Кожевников заявил, что третье место Латвии показывает уровень этого неполноценного ЧМ по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников подвел итоги завершившегося чемпионата мира 2023 года.

«Я не следил за этим междусобойчиком. Без России и Белоруссии это не полноценный чемпионат мира. А по поводу бронзовых медалей сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет. Такой результат показывает уровень этого мирового первенства. А латвийцы пускай радуются. Если бы в турнире участвовали сборные России и Белорусии, не думаю, что они заняли бы третье место», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10904327-kozhevnikov-trete-mesto-latvii-pokazyvaet-uroven-etogo-nepolnocennogo-chempionata-mira-po-hokkeyu.html
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Александр Кожевников
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