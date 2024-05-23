Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

23 мая, 23:48
Сборная Чехии победила национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 1:0.
Автором единственного гола в этой встрече стал Павел Заха.
В 1/2 финала турнира Чехия сыграет против победителя пары Швеция — Финляндия. Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 мая.
Чемпионат мира
1/4 финала
США — Чехия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Заха — 1 (бол., Шпачек, Червенка), 26:39 — 0:1.
Вратари: Линдгрен (58:22 — 59:53) — Достал.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (7+19+10) — 28 (12+8+8).
Судьи: Бьерк, Кэмпбелл.
23 мая. Прага. o2 Arena.