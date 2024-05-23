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23 мая, 23:48

Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Алина Савинова
Сборная США проиграла команде Чехии — 0:1.
Фото Reuters
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Сборная Чехии победила национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Павел Заха.

В 1/2 финала турнира Чехия сыграет против победителя пары Швеция — Финляндия. Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 мая.

Чемпионат мира

1/4 финала

США — Чехия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Заха — 1 (бол., Шпачек, Червенка), 26:39 — 0:1.

Вратари: Линдгрен (58:22 — 59:53) — Достал.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (7+19+10) — 28 (12+8+8).

Судьи: Бьерк, Кэмпбелл.

23 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/playoff/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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