«Гашек до сих пор вспоминает, как в Берне пропустил от меня». Лучший гол Сергея Макарова в составе сборной СССР

Чемпионство наших омрачили конфликты.

Чемпионат мира по хоккею 1990 года, который проходил в швейцарских Берне и Фрибурге, стал последним, на котором золотые медали завоевала сборная СССР. Спустя полтора года после этого турнира в стране произошли известные августовские события, которые в итоге привели к тому, что СССР прекратил свое существование.

Однако уже в 1990 году в сборной чувствовалось определенное напряжение и возникали серьезные разногласия. К тому же многие игроки к тому времени уже уехали играть в НХЛ и не горели желанием выступать за национальную команду.

Еще одна проблема того времени — пошатнувшаяся репутация главного тренера Виктора Тихонова. Подлили масла в огонь и конфликты с Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым, опубликовавшим знаменитое открытое письмо к наставнику в журнале «Огонек».

Виктор Тихонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«За эти годы я помню только два случая, когда вы, Виктор Васильевич, обратились за советом к игрокам. В обоих — вы это вынуждены были сделать, поскольку после проигрыша ваша должность оказывалась под вопросом. Первый раз это было на московском чемпионате мира. Второй — в Калгари. А человеческих отношений между вами и хоккеистами так и нет по сей день. Есть другие — должностные, служебные, материальные, уставные и неуставные. А отношения между тренером и командой не могут не отражаться на профессиональном уровне игры», — в частности, писал Ларионов.

Однако Фетисов все же приехал на чемпионат в Швейцарии. Уже во время турнира помощник Тихонова Игорь Дмитриев позвонил хоккеисту в Нью-Джерси и договорился с ним об этом.

На ЧМ-1990 не явились другие звезды: Владимир Крутов, Игорь Ларионов и Александр Могильный. Зато хороший шанс проявить себя получил Сергей Федоров, как и 18-летний Павел Буре. Капитаном сборной стал Вячеслав Быков. Место основного голкипера было доверено Артуру Ирбе, который провел один из лучших турниров в карьере.

Немного опоздав к старту турнира, к команде присоединились из НХЛ Фетисов и Сергей Макаров.

Сергей Федоров в игре за сборную в 1990 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гол Макарова

На предварительном этапе советская сборная выступала неровно. Разгромы сборных Норвегии (9:1) и США (10:1) сменились поражением от Швеции (1:3) и ничьей с Канадой (3:3).

Зато в финальном турнире все прошло четко и гладко. В первом матче советские хоккеисты взяли реванш у шведов (3:0). Главным героем стал вратарь Артур Ирбе, отыгравший на ноль и вчистую выигравший дуэль у визави Рольфа Риддервалля.

Вторая встреча финального этапа стала для сборной СССР лучшей на ЧМ-1990. Советская команда уничтожила канадцев со счетом 7:1. Ирбе был близок ко второму «сухарю» подряд, но лишь лучшему бомбардиру того турнира — Стиву Айзерману (20 очков) — удалось немного подпортить настроение советскому вратарю.

Зато в заключительной встрече на турнире Ирбе вновь оставил свои ворота в неприкосновенности, а СССР без шансов для соперника разобрался с командой Чехословакии с Домиником Гашеком в воротах — 5:0.

Игорь Ларионов, Владимир Крутов и Сергей Макаров. Федор Алексеев, Фото архив «СЭ»

Заключительный гол советской команды забил Сергей Макаров. И он всегда считал эту шайбу чуть ли не лучшей за свою карьеру в составе национальной сборной. «Чехословацкие ветераны считают меня злым гением их сборной? Еще бы, я ведь им столько шайб отгрузил. Особенно запомнился гол Гашеку на чемпионате мира 1990 года в Швейцарии», — вспоминал Макаров.

Причем для Макарова та шайба стала всего второй на турнире, ведь тренерский штаб отводил ему роль в номинальном четвертом звене вместе с Дмитрием Христичем и Сергеем Пряхиным.

Так чем же всем так запомнился этот гол? Сборная СССР провела смену, Макаров подхватил шайбу у собственных ворот, легко ушел от двух соперников, вошел в зону соперника и вышел на бросковую позицию. Гашек, который, к слову, был признан лучшим голкипером того турнира, агрессивно вышел из ворот, чтобы сократить угол обстрела. Однако опытный Макаров на шикарной паузе усадил на колени и заставил метаться великого чешского вратаря, а потом точно бросил, когда находился к воротам почти под нулевым углом.

«Особенно запомнился гол Гашеку на чемпионате мира 1990 года в Швейцарии. Забил ему с острейшего угла. Откуда попасть в пустые ворота сложно. Гашек до сих пор вспоминает, как на чемпионате мира-1990 в Берне пропустил от меня», — вспоминал не без удовольствия Макаров.

Одержав три победы в трех матчах, сборная СССР набрала 6 очков и уверенно завоевала золотые медали.

После ЧМ-1990 был еще последний, «дембельский», аккорд на чемпионате мира 1991 года в Финляндии, но на том турнире команда СССР стала лишь третьей, уступив золото Швеции, а серебро — Канаде.