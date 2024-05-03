Украина в одном шаге от хоккейной элиты. Через два года она может сыграть с Канадой на чемпионате мира

Отстранение нашей сборной помогает более слабым командам подняться наверх.

Пока сборная России продолжает ждать возвращения на международную арену, сборная Украины уверенно выиграла чемпионат мира в дивизионе IB — третьем по рангу среди подобных турниров ИИХФ. В соревновании с круговым форматом без плей-офф принимали участие шесть сборных, каждая сыграла с каждой по матчу. За пять встреч Украина забросила 31 и пропустила всего две шайбы.

Среди соперников были Эстония (8:0), Нидерланды (4:0), Испания (6:1), а самой уверенной получилась победа на Китаем — 9:0. Сборная Поднебесной играла без игроков «Куньлуня», поэтому этот результат вполне объясним.

Перед последним туром первое место делили Украина и Литва (по 12 очков), поэтому победитель очного матча шел на повышение. Прибалтийцы также не смогли навязать борьбу самой сильной сборной дивизиона. В концовке матча украинцы позволили сопернику немного приблизиться в счете (3:1), но уже через минуту восстановили паритет в три шайбы и победили 4:1.

Из состава сборной Украины российскому зрителю могут быть известно несколько хоккеистов. Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев на юниорском уровне выступал в системе «Салавата Юлаева» и даже успел сыграть несколько матчей за юниорскую сборную России. Форвард Виктор Захаров забил два гола в КХЛ в составе «Донбасса». Защитник Игорь Мережко провел три сезона в ВХЛ — один в «Хумо» и два в тюменском «Рубине». Он стал вторым бомбардиром сборной и вторым бомбардиром всего турнира. Больше всего очков набрал 24-летний Александр Пересунько, выступающий в «Попраде» из чемпионата Словакии.

В следующем году сборная Украины поборется за выход в элиту чемпионата мира. В этом году во втором по рангу дивизионе (IА) играют Словения, Венгрия, Италия, Румыния, Япония и Южная Корея, но весной 2025 года состав участников изменится ровно наполовину: две сборные поднимутся наверх, а одна — упадет в третий дивизион. Ее место и займет Украина.

Напомним, что в феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Недавно оно было продлено на сезон-2024/25. Санкции в адрес двух постоянных участников элитного дивизиона сильно помогли более слабым сборным: например, на выход в топ-турнир из IA сейчас претендует сборная Румынии (!), за которую, кстати, выступает принявший местное гражданство известный российский форвард Евгений Скачков.

По принципу домино в каждом дивизионе освободилось по две позиции для команд, которым в обычное время было бы сложнее туда попасть — так и Украина вернулась в в IA, где не играла с 2017 года. И с учетом текущей конкуренции в нем получит небольшие шансы побороться за место в элите и сыграть с ведущими сборными. Что, с учетом отсутствия там России и Белоруссии, конечно, будет выглядеть весьма скандально и неоднозначно.