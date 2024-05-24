Великий тренер покидает сборную Финляндии. Он выиграл все, а соперники ненавидели его стиль

Юкка Ялонен провел последний чемпионат мира в качестве главного тренера Суоми.

Работа каждого тренера оценивается по результату и содержанию хоккея. С первым у Юкки Ялонена в сборной Финляндии до 2023 года проблем не возникало. Тренер собирал не самые звездные составы, обходился почти без энхаэловцев и три года подряд играл в финалах ЧМ. Дважды Суоми выиграли золото, один раз — серебро, уступив Канаде. Не забываем о золоте на Олимпиаде-2022, где Ялонен сохранил свои принципы. Однако в последние годы тренер исчерпал себя. Великая эпоха Юкки в Финляндии завершилась двумя бесславными вылетами в четвертьфиналах ЧМ-2023 и -2024.

Вчерашнее поражение от Швеции абсолютно закономерно и отражает творческий кризис Ялонена. Бело-голубые еще чудом спаслись в концовке, когда перевели игру в овертайм за 58 секунд до конца. Без подвигов вратаря Эмиля Ларми, отразившего 33 броска, матч закончился бы в основное время. Финны чересчур уверовали в свою игру вторым номером и полностью отдали шведам территорию. Пусть «Тре Крунур» и мучились, забросив только одну шайбу за 60 минут, в овертайме справедливо додавили соперника и вышли в полуфинал.

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Ялонен покидает сборную после второго подряд вылета в четвертьфинале. Не покидает ощущение, что наставника накрыл кризис идей. Тренеры так ничего и не предложили, чтобы перестроить команду. Торжество антихоккея от Суоми все увидели в первые 40 минут матча со Швецией, когда финны лишь восемь раз бросили по воротам. С другой стороны, было бы странно выбирать более открытый и атакующий стиль против соперника, у которого почти все игроки приехали из НХЛ. По факту сборная Ялонена халтурила еще на групповом этапе и могла даже не попасть в плей-офф, если бы Австрия не потеряла очки с Великобританией и Данией.

Вернемся к результату и содержанию. По нынешнему ЧМ у Ялонена не сложилось ни с тем, ни с другим. Сборная смотрелась очень серо, проиграла всем топ-соперникам, да еще и вылетела в четвертьфинале. Система, исправно работающая на прошлых турнирах, сломалась и, видимо, исчерпала себя. Пропала плотность, которой финны связывали мастеровитых соперников. С большим трудом давались голы: показательно, что против топ-сборных (Канады, Швеции и Чехии) команда забросила всего пять шайб.

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Блестящая эпоха Ялонена, которого на родине прозвали финским Анатолием Тарасовым, завершилась. Красивого прощания с национальной командой не получилось. Тренер построил сборную-династию, доминировал на международных турнирах несколько лет, но любая гегемония рано или поздно заканчивается. Теперь в Финляндии пришло время для свежих идей. Ялонен вместе со сборной выиграл все: Олимпиаду, три взрослых чемпионата мира, один молодежный. Пора уступить место новому тренеру — как понимаю, Ялонена заменит один из помощников, в чем прослеживается преемственность.

Юкка за годы в сборной заслужил большое уважение не только победами на разных турнирах. Ялонен смело доверял игрокам из местного чемпионата и других европейских лиг, оставляя энхаэловцам только несколько мест. При нем Финляндия обыгрывала топ-соперников, которые превосходили Суоми в исполнительском мастерстве, за счет системы, порядка, работоспособности и единства коллектива. Ялонен вошел в историю как самый успешный тренер сборной Финляндии. И сейчас, в 61 год, взяв небольшую паузу, специалист может вернуться на клубный уровень. Интерес к опытному тренеру точно будет — все зависит от желания и планов самого Ялонена.