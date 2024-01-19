Матыцин: «В Играх БРИКС ожидается участие порядка 5 тысяч спортсменов из более 60 стран»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС ожидается участие порядка 5 тысяч спортсменов из более 60 стран.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 года в открытом формате, принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тысяч участников из более 60 стран, подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно-противоэпидемических мероприятий. Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет. Будем рады видеть всех в Казани на Играх БРИКС", — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».