Великобритания, Абхазия и Израиль с Палестиной среди участников. Чем удивят Игры БРИКС?

В Казани все готово к старту одного из главных соревнований лета на территории России.

Чем ближе к Играм БРИКС, главному летнему мультиспортивному мероприятию года, проходящему в России, тем больше неожиданностей. Мини-Олимпиада в Казани сначала удивила своим подбором видов спорта, среди которых борьба на поясах и футбольное и баскетбольное двоеборье (по принципу фиджитал, киберспорт + физическая игра), затем интересно разрешалась интрига с составом сборной России (в некоторых видах спорта лидеры и олимпийские призеры, в некоторых — студенты). А накануне открытия стал известен полный список стран-участниц. Его можно найти на сайте Игр БРИКС. Подробных списков делегаций пока нет, но даже сами названия местами удивляют.

Кто приедет на Игры БРИКС?

В списке стран — участниц медального зачета 90 стран — примерно столько и обещали организаторы за несколько дней до Игр. Но их набор необычный. Например, первой по алфавиту сразу значится Абхазия, а в конце списка Южная Осетия. Это государства, признанные Россией и еще несколькими членами ООН, но не признанные большинством стран. При этом в списке есть и Грузия. Остается надеяться, что эти сборные не пересекутся в одном виде спорта или внутри турнирной сетки.

Еще более необычная сборная — Республика Сербская (не путать с Сербией). Республика Сербская — часть Боснии и Герцеговины, населенная преимущественно сербами. Занимает она 49% территории и периодически объявляет о своем желании провозгласить независимость, но пока европейский путь развития и перспектива ЕС привлекательнее. Но, наверное, сербам с этой земли, образовавшейся в ходе гражданской войны в бывшей Югославии, будет приятно выступить своей страной и пронести свой флаг на церемонии открытия. Опять же — интересно, если по ходу турниров они встретятся со сборной Боснии и Герцеговины.

Но главной интригой, конечно, является то, кто рискнет представить эти страны:

— Великобритания

— Германия

— Франция

— США (от них будет отдельная сборная Пуэрто-Рико, имеющая право отдельно выступать и на Олимпиаде)

— Япония

— Израиль

Отдельно отметим, что наряду с Израилем в списке 90 стран-участниц имеется и Палестина. Вот уж где точно пересечения на помостах, дорожках и коврах не хотелось бы. Так или иначе — на Играх богатое представительство. Кто эти британцы — энтузиасты тентпеггинга (о нем ниже), не побоявшиеся приехать ради своего вида спорта, или местные экспаты? Узнаем скоро.

Ну и еще одна деталь, но вряд ли вишенка на торте. Сборная Афганистана в официальной графике получила флаг... BRICS2024. Фактический флаг этой страны запрещен в России — движение «Талибан» все еще считается террористическим в РФ, хотя вполне вероятно, скоро уже считаться таковым не будет. А флаг светского Афганистана, который все еще используется на соревнованиях некоторыми международными федерациями, вывешивать не решились.

Полностью список можно посмотреть здесь.

Талисман Игр БРИКС. Фото vk.com/kazan2024_brics

Нестандартный формат

Чем еще запомнятся Игры БРИКС — неолимпийскими и новыми видами спорта. После резонанса Игр будущего в программе появились футбольное и баскетбольное двоеборье, но есть и кое-что поколоритнее.

Ушу, в котором будет разыграно чуть ли не больше всего комплектов медалей (аж 34). Борьба на поясах и корэш, разницу между которыми после длительного изучения источников я нашел только в том, что пояс или полотенце не завязывают узлом, а накидывают на спину соперника, намотав свободные концы на кисти рук. Ну и по-разному считаются «сваливания», «подбивания» и «накрывания». Хотя наверняка есть что-то еще.

Но жемчужина экзотики на этих Играх — конный спорт. Олимпийский вид, в котором в Париже разыграют несколько комплектов медалей, в Казани получит другое, национальное измерение. Медали разыграют в джигитовке и тентпеггинге, а также пройдут показательные соревнования по конной стрельбе из лука. Тентпеггинг заключается в том, что всадник с копьем или мечом должен во время езды проколоть находящийся на земле маленький предмет, похожий на колышек, затем поддев на острие оружия.

Наконец, особым форматом похвастается художественная гимнастика. В ней соревнования пройдут по клубной системе, которую стараются выстраивать в России после отстранения от международных стартов. Так, состав на турнир, например, объявила Международная ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация» — и в нем, помимо россиянок, есть представительницы Белоруссии и Киргизии. Правда, до конца не понятно, как в этом виде спорта будет считаться медальный зачет.

Полное расписание Игр БРИКС можно найти здесь.

Билеты на Игры БРИКС. Фото bricskazan2024.games

Состав сборной России на Игры БРИКС в некоторых видах спорта

Спортивная гимнастика

Мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Даниел Маринов, Никита Нагорный, Сергей Найдин, Владислав Поляшов; вне конкурса — Илья Заика, Кирилл Прокопьев, Савелий Съедин, Алексей Усачев.

Женщины: Мария Агафонова, Ангелина Мельникова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина; вне конкурса — Екатерина Андреева, Алена Глотова, Виктория Листунова, Кристина Шаповалова.

Художественная гимнастика

Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

Индивидуальная программа. Сениорки: Мария Борисова (Россия), Владислава Николаенко (Россия), Дарья Грохотова (Белоруссия), Виктория Беспалова (Россия). Юниорки. Кристина Войтенко (Россия), Каролина Тарасова (Россия), Ксения Савинова (Россия), Асель Арапова (Киргизия).

Групповые упражнения. Сениорки: Команда Нижегородской области (Янина Сиротинина, Виктория Кирнус, Софья Ивашина, Алла Корягина, Анна Тринеева, Злата Девятьярова).

Юниорки: Команда Санкт-Петербурга ЦХГ «Жемчужина» (София Породнова, Ева Калинина, Владислава Наренкова, Мария Куприянова, Арина Качаева, Кира Петрова).

Сборная России (состав неполный): Диана Чугунихина, Анна Попова, Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Карина Киреева.

Софья Великая. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фехтование

Сабля

Мужчины: Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Кирилл Тюлюков, Анатолий Костенко.

Женщины: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Вероника Булукова.

Рапира

Мужчины: Тимур Сафин, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Журавлев.

Женщины: Марта Марьянова, Полина Волобуева, Анна Соловьева, Владислава Пенюшкина.

Шпага

Мужчины: Георгий Бруев, Павел Бузинов, Алексей Удовиченко, Артем Саркисян.

Женщины: Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана.

Шахматы

Мужчины: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко.

Женщины: Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева, Дарья Гелошвили, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Варвара Креопалова, Екатерина Коссова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анна Андрианова, Алена Бакай, Елизавета Бренер, Ксения Ефимова, Александра Кленина, Александра Кузнецова, Алина Румянцева, Анастасия Сидорина, Вероника Соколова, Ольга Тютюник, Александра Шмидт.

Легкая атлетика

Спринтерский бег

Мужчины: Константин Крылов, Данила Тен, Владислав Скулин, Андрей Лукин, Данил Росляков.

Женщины: Кристина Макаренко, Наталья Комбарова, Юлия Караваева, Анна Татькова, Вера Филатова, Виктория Максимова.

Стайерский бег

Мужчины: Савелий Савлуков, Александр Масютенко, Дмитрий Разумов, Артем Арасланов, Максим Шелих, Константин Холмогоров, Даниил Некрасов, Сергей Дубровский, Владислав Подзвездов.

Женщины: Полина Ткалич, Анна Садовничева, Вероника Архипова, Антонина Кривошапка, Екатерина Иванова, Мария Прохорец, Екатерина Самуйлова, Нигина Тухтаева, Светлана Аплачкина, Юлия Попова, Яна Перепелица.

Бег с барьерами

Мужчины: Артем Макаренко, Сергей Шубенков, Матвей Герасимов, Федор Иванов, Денис Новосельцев, Владимир Лысенко.

Женщины: Виктория Погребняк, Валерия Громова, Ксения Примак, Эмилия Тангара, Кристина Вершинина, Ирина Баулина.

Бег на выносливость и стипл-чез

Мужчины: Владимир Никитин, Анатолий Рыбаков, Евгений Рыбаков, Константин Плохотников, Никита Калганов, Петр Швецов.

Женщины: Любовь Дубровская, Ольга Вовк, Мария Ермакова, Екатерина Ивонина, Анна Тропина, Анастасия Красильникова.

Ходьба

Мужчины: Сергей Кожевников, Василий Мизинов, Сергей Широбоков.

Женщины: Рейхан Каграманова, Эльвира Хасанова, Надежда Сергеева.

Прыжки

Высота

Мужчины: Данил Лысенко, Никита Анищенков, Илья Иванюк.

Женщины: Мария Кочанова, Кристина Королева, Полина Парфененко.

Шест

Мужчины: Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков.

Женщины: Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина.

Длина

Мужчины: Артем Чермошанский, Юрий Ожгибесов, Артемий Коленченко.

Женщины: Елена Соколова, Екатерина Левицкая, Рамиля Валитова.

Тройной

Мужчины: Виталий Павлов, Дмитрий Чижиков, Илья Телькунов.

Женщины: Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева, Валерия Воловликова.

Метания

Ядро

Мужчины: Максим Афонин, Александр Лесной, Константин Лядусов.

Женщины: Алена Гордеева, Снежана Трофимец, Ольга Батырева.

Диск

Мужчины: Алексей Худяков, Александр Добренький, Семен Бородаев.

Женщины: Елена Панова, Мария Огрицко, Виолетта Игнатьева.

Молот

Мужчины: Валерий Пронкин, Андрей Романов, Евгений Коротовский.

Женщины: Елизавета Царева, Анастасия Григорьева, Алисия Наумова.

Копье

Мужчины: Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Николай Орлов.

Женщины: Элла Кузнецова, Майя Богатырева, Вера Маркарян.

Многоборье

Мужчины: Арсений Елфимов, Степан Кекин, Александр Комаров.

Женщины: Елизавета Слободянюк, Юлия Сохацкая, Светлана Антошина.

Вольная борьба

Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг), Малик Шаваев (до 86 кг), Алан Багаев (до 92 кг), Бады-Маадыр Самдан (до 97 кг), Шамиль Мусаев (до 125 кг).

Греко-римская борьба

Виталий Кабалоев (до 55 кг), Эмин Сефершаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Рафаэль Юнусов (до 82 кг), Вааг Маргарян (до 87 кг), Николай Хоменко (до 97 кг), Нохчо Лабазанов (до 130 кг).

Женская борьба

Елизавета Смирнова (до 50 кг), Милана Дадашева (до 53 кг), Александра Скиренко (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Екатерина Кошкина (до 62 кг), Валерия Дондупова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг), Олеся Безуглова (до 72 кг), Екатерина Букина (до 76 кг).

Дзюдо

Мужчины: Гамзат Заирбеков (60 кг), Иван Черных (66 кг), Армен Агаян (73 кг), Абас Азизов (81 кг), Мансур Лорсанов (90 кг), Нияз Билалов (100 кг), Александр Шалимов (свыше 100 кг).

Женщины: Аина Моисеева (48 кг), Глафира Борисова (52 кг), Ирина Зуева (57 кг), Камила Бадурова (63 кг), Дарья Храмойкина (70 кг), Надежда Татарченко (78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Академическая гребля

Мужчины: Юрий Щелоков (LM1x, LM2x), Александр Туфанюк (LM1x, LM2x), Александр Яковлев (М1х, М4х), Александр Вязовкин (М1х), Илья Иванов (М2-, М4-, М8+), Иван Кладов (М2-, М4-, М8+), Роман Ломачев (М2-, М4-, М8+), Алексей Воробьев (М2-, М4-, М8+), Антон Васин (М2х, М4х), Максим Жевлаченко (М2х, М4х), Александр Ковальский (М4х), Артем Косов (М8+), Илья Кондратьев (М8+), Олег Дудко (М8+), Павел Сорин (М8+), Евгений Терехов (М8+).

Женщины: Анастасия Лебедева (LW1х, LW2x), Наталия Гужинова (LW2x, LW1х), Кира Ювченко (W1х, W2х, W4х), Анастасия Любич (W1х, W2х, W4х), Марина Рубцова (W2-, W4-, W8+), Валентина Плаксина (W2-, W4-, W8+), Екатерина Глазкова (W2-, W4-, W8+), Екатерина Севостьянова (W2-, W4-, (W8+), Мария Боталова (W4х), Татьяна Усцелемова (W4х), Виолетта Зинина (W8+), Виктория Луганская (W8+), Анастасия Тиханова (W8+), Елизавета Ковина (W8+), Елизавета Крылова (W8+).

Прыжки в воду

Мужчины: Никита Шлейхер (вышка, трамплин, трамплин синхрон), Александр Бондарь (вышка, вышка сихрон), Александр Черепахин (трамплин), Руслан Терновой (вышка сихрон, вышка микст), Евгений Кузнецов (трамплин синхрон), Илья Молчанов (трамплин микст).

Женщины: Юлия Тимошинина (вышка, вышка синхрон, вышка микст), Виктория Казанцева (вышка), Елизавета Кузина (трамплин, трамплин микст), Кристина Ильиных (трамплин), Анна Конаныхина (вышка синхрон), Надежда Трифонова (трамплин синхрон), Ульяна Клюева (трамплин синхрон).

Самбо

Мужчины: Павел Иванов (до 58 кг), Кирилл Бажин (до 64 кг), Амир Хакуй (до 71 кг), Даниил Орлов (до 79 кг), Аслан Абазов (до 88 кг), Кирилл Князьков (до 98 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг).

Женщины: Софья Емелюкова (до 50 кг), Софья Циброва (до 54 кг), Эльмира Кахраманова (до 59 кг), Екатерина Голубева (до 65 кг), Евгения Чиреш (до 72 кг), Ксения Задворнова (до 80 кг), Ольга Михеева (свыше 80 кг).

Настольный теннис

Мужчины. Россия-1: Максим Гребнев, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Владимир Сидоренко, Лев Кацман. Россия-2: Александр Шибаев, Денис Ивонин, Сергей Рыжов, Дмитрий Виноградов, Евгений Тихонов.

Женщины. Россия-1: Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Влада Воронина, Яна Носкова, Полина Михайлова. Россия-2: Ольга Воробьева, Арина Слаутина, Екатерина Зиронова, Злата Терехова, Валерия Коцюр.