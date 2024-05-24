Карякина не оказалось в заявке на Игры БРИКС. Хотя сам гроссмейстер хотел в них участвовать

Сегодня, 12:45
Федерация шахмат России объявила состав нашей команды на Игры БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В заявке четыре гроссмейстера: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина. Таким образом, в сборной не нашлось места для участника матча за звание чемпиона мира Сергея Карякина.
Карякин давно не выступает на международных турнирах. В 2022-м ФИДЕ дисквалифицировала гроссмейстера на полгода за публичную поддержку СВО. Однако, когда бан был снят, шахматист сам отказался участвовать в мировых соревнованиях в нейтральном статусе, заявив, что вернется в большую игру только под флагом России.
Игры БРИКС — соревнования особенные, тем более проходят в нашей стране. Поэтому Карякин изъявил готовность на них выступить. «Если будет такая возможность, я готов выступить за нашу страну и на Играх БРИКС, — говорил он в общении с «Р-Спорт» в апреле. — Я абсолютно спокойно проживу без участия в турнирах, которые проходят в западных странах. Тем более что я верю — в какой-то момент страны БРИКС будут более активно развивать формат спортивного сотрудничества. Если ФИДЕ когда-то допустит нас к участию в соревнованиях, то я, конечно же, с удовольствием сыграю за нашу страну. Я передал в Федерацию шахмат России, что если будет возможность моего участия во Всемирных играх дружбы, если я буду приглашен в команду, то готов сыграть за сборную России. И сейчас уже слово за нашей федерацией».
По части Игр БРИКС ожидания гроссмейстера не сбылись. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев объяснил решение тем, что Сергей сейчас находится не в оптимальной форме. «К сожалению, он очень давно не играл в спортивные шахматы. В прошлом году он сыграл одну серьезную партию на чемпионате России, плюс на своем турнире «Шахматные звезды» последний раз выступил не очень удачно... Очевидно, Сергей находится далеко не в оптимальной спортивной форме, а для федерации задача на любом соревновании всегда одна — только победа», — приводит слова Ткачева matchtv.ru.
На самом деле текущий состав на Игры БРИКС не вызывает каких-либо споров, что в мужской, что в женской части. Владислав Артемьев является действующим чемпионом страны, бронзовым призером чемпионата мира по блицу. Успешно сейчас выступает и 22-летний Андрей Есипенко, собирая награды на российских и международных турнирах.
В Казани шахматисты разыграют шесть комплектов наград. В рамках Игр БРИКС пройдут личные и командные соревнования по быстрым шахматам и блицу. Шахматный турнир состоится в столице Татарстана с 17 по 22 июня.
Карякин встретил новость о непопадании в состав, находясь в Иркутской области. «Я отношусь к этому спокойно, если меня не пригласили в команду, то я не делаю из этого трагедии. Например, сегодня мы открыли в Братске очередной шахматный клуб Сергея Карякина, и буквально несколько минут назад я завершил проведение сеанса одновременной игры. Потому что у меня в любом случае очень много работы», — заявил гроссмейстер «Р-Спорт».
Это не значит, что теперь Карякин автоматом пролетает и мимо Игр дружбы, которые запланированы на сентябрь. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев даже объяснил, что нужно сделать гроссмейстеру, чтобы попасть на эти соревнования: «Дорога в сборную открыта для всех. У того же Сергея будет прекрасный шанс завоевать место в сборной по итогам суперфинала чемпионата России в августе — надо играть и показывать результат. К сожалению, два последних суперфинала Сергей пропустил по не совсем понятным причинам. Надеюсь, в этот раз он примет участие в соревновании, чем, безусловно, порадует поклонников своей игры. Пользуясь случаем, персонально приглашаю Сергея Карякина принять участие в главном шахматном соревновании — суперфинале чемпионата России по шахматам».
Ближайшим же стартом для Сергея станет турнир по быстрым шахматам в Москве — «Шахматные звезды». Он пройдет практически сразу после Игр БРИКС — с 26 июня по 2 июля. Помимо Карякина на «Шахматных звездах» должны выступить и участники соревнований в Казани. Например, в предварительном списке есть Владислав Артемьев. Так что у Сергея будет отличный шанс, чтобы показать, что он должен играть в сборной.