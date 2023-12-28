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Игры дружбы

Сегодня, 09:30

Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляют интерес к Играм дружбы

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляют интерес к Играм дружбы и планируют принять участие в них, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета (МОК) запретить соревнования.

«По сути дела, это — очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки МОК уже в последнем рывке запретить их. Они всем федерациям разослали предупреждения, что не смотрите, не принимайте участие вот в этих всемирных Играх дружбы.
Но я надеюсь, что разум преобладает. Спортивные команды обязательно приедут, потому что любое соревнование без российской команды, в любом случае, будет неполноценное. Может быть, какой-то «междусобойчик» делать, но все понимают, что ты не встречаешься с топовыми спортсменами», — приводит «РИА Новости» слова Чернышенко.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы.

Источник: РИА Новости
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