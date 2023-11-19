Мельникова назвала грустным рекомендацию МОК бойкотировать Игры дружбы

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отреагировала на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Слышала, что МОК рекомендовал не участвовать в Играх дружбы, это грустно. Тяжело все время соревноваться с самим собой. Конечно, хочется видеть другие страны», — цитирует Мельникову РИА «Новости Спорт».

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод выступил с рекомендацией, в которой посоветовал НОК не принимать участия в Играх дружбы.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.