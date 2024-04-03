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Игры дружбы

Сегодня, 14:55

Сорокин считает, что Игры дружбы бросают вызов гегемонии МОК

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах турнира.

«МОК не был настроен по отношению к нам и сохраняет отсутствие настроя. Я верю в универсальную пользу для спорта крупных коммерческих турниров, которые никоим образом не окрашены политически. Чем больше таких турниров, принимая во внимание здоровье и благополучие спортсменов, тем лучше. Они бросают вызов гегемонии и засилью конкретных организаций. Это создает более широкую палитру возможностей», — сказал Сорокин «СЭ».

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Алексей Сорокин (руководитель)
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