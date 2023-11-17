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Игры дружбы

Допинг

Сегодня, 19:01

В оргкомитете Игр дружбы уверены в скором устранении недопонимание с ВАДА

Виктория Кравченко
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Оргкомитет Игр дружбы уверен в решении вопросов, которые возникли у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) относительно предстоящего турнира.

«Нам известно о непростом диалоге между ВАДА и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования. Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу», — заявили ТАСС в оргкомитете.

Ранее в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19315799
ВАДА
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В ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы