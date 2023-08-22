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Сегодня, 13:15

Адиев рассказал, как после победы сборной Казахстана познакомился с Черчесовым

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.
Магомед Адиев.
Фото kff.kz
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Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как после одной из побед его команды неожиданно познакомился со Станиславом Черчесовым.

— Станислав Черчесов после матча с Данией написал вам СМС: «С победой, мой друг!» Вы действительно друзья? С каких времен?

— Станислав Саламович поздравил меня после домашней победы над Словакией в Лиге наций. Телефон после того матча разрывался. Чисто физически не мог всем ответить сразу. Один незнакомый номер звонил на протяжении часа. Я обычно отвечаю только тем, кто у меня записан в книжке. А тут звонят уже по видеосвязи! Думаю — что за наглость такая? И опять не взял трубку.

Тут же приходит СМС: «Мой друг, возьми трубку, это Саламыч!» Перенабираю ему, он говорит: «Подожди, я на тебя должен посмотреть!» Связались по видео, Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Я тебя поздравляю! Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Так и познакомились. Надеюсь, что он как можно быстрее вернется к работе.

Сборная Казахстана 26 марта одержала победу над командой Дании (3:2) в матче 2-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.

Магомед Адиев. «Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Интервью Магомеда Адиева
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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