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Полузащитник «Цанчжоу» Жуков: «Решил выступать за Казахстан, потому что почувствовал себя как дома»

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Полузащитник китайского «Цанчжоу» Георгий Жуков объяснил свое решение выступать за сборную Казахстана.

«Когда я переходил из «Урала» в «Кайрат», перед мной стоял вопрос о выступлении за сборную Казахстана. Кайрат Советаевич тогда мне рассказал о будущем прогрессе «Кайрата» и казахстанского футбола. Поэтому я и выбрал Казахстан. Получил гражданство и отказался от идей выступления за другие сборные. Даже не сказал бы, что отказался, потому что меня туда не звали. Я решил выступать за сборную Казахстана, потому что почувствовал себя как дома. И у меня появились хорошие друзья. Мне понравился здешний менталитет и культура», — приводит слова Жукова Meta-ratings.kz.

Жуков объяснил, как решил получить казахстанский паспорт.

«Во время перехода в «Кайрат», Боранбаев мне разъяснил, что хочет видеть меня как казахстанского футболиста. После переговоров с ним, я понял, что нужно получить казахстанский паспорт. Кайрат Советаевич не самый глупый человек в футболе. Я увидел, как он хотел развивать футбол в Казахстане. Когда я приехал в Казахстан впервые, еще во время перехода в «Астану», у меня было непередаваемое ощущение. Я был счастлив», — добавил Жуков.

Жуков выступает в «Цанчжоу» с лета 2022 года. Ранее полузащитник выступал в «Астане» и «Кайрате».

Источник: Meta-ratings.kz.
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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