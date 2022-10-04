Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей

Две операции вместо одной: банальное удаление аппендицита перед Олимпиадой-2006 обернулось для Альберта Демченко огромными проблемами.

Апрель 2005 года. Новоиспеченная звезда российского санного спорта Альберт Демченко буквально несколько месяцев назад стал обладателем Кубка мира. Впереди олимпийский сезон, на который возлагаются огромные надежды. Для самого Альберта игры в Турине станут уже пятыми, хотя ему еще ни разу не удавалось добраться до пьедестала. Следующие несколько месяцев должны были стать фундаментом подготовки к Олимпиаде.

«Я выиграл Кубок мира, и у меня было планов — громадье. Собирался новые санки к олимпийскому сезону делать, ремонт в квартире вступил в финальную стадию. Ждал только, когда международные призовые поступят. Но неожиданно в больницу загремел, потом еле выкарабкался», — рассказывал Демченко в интервью Viperson.

Вечером 26 апреля жизнь Альберта начинает стремительно меняться. Он пришел домой с сильными коликами в животе. Болеутоляющие не помогли. В какой-то момент он предупредил жену, что сейчас будет сильно орать, пусть не обращает внимания.

«Когда меня прихватило, я подумал — гастрит. «Скорая» привезла в больницу, там то ли мест не было, то ли возиться со мной не хотели... Говорят: иди в терапию, там разберутся. А там у них ДТП: несколько человек с черепно-мозговой травмой лежат — не до меня. Взяли на скорую руку анализы, говорят: у тебя лейкоцитоз, наверное, поджелудочная. И глядят как-то косо. Решили, что я алкоголик. Хотя на пьяницу вроде не похож. Говорят: езжай домой. Будет хуже, вызовешь... такси», — делился Альберт.

Легкой ту ночь Демченко точно назвать не мог. И без того чудовищное состояние саночника становилось только хуже.

«Утром просыпаюсь — чувствую, до вечера могу не дотянуть. Сам себе ставлю диагноз «аппендицит». Бегу в поликлинику. Участковый врач охает: «Тебе на операционный стол надо!» А я сам знаю. Мне от нее только направление надо, иначе не принимают. Приехал домой, взял котомочку, вызвал такси, приехал. Операционная занята. Мне опять: «Пойди полежи». Наконец очнулся после операции — горло болит», — вспоминал знаменитый саночник.

Альберт Демченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Альберта везут в Москву, ему нужна экстренная операция

Операция по удалению аппендицита вроде бы прошла успешно. Казалось бы, все самое страшное позади. Альберт позвонил жене и успокоил ее. Но, отойдя от наркоза, он постоянно чувствовал странные боли в носоглотке. Рентген показал, что в горле спортсмена — инородный объект. Дышать становилось все труднее. И врачи приняли экстренное решение везти Демченко из подмосковного Дмитрова на операцию в столицу.

Все эти подробности Альберт знает только со слов врачей, а вот его жена провела несколько дней в настоящем аду, переживая каждую минуту вместе с мужем. «Приезжайте быстрее! Альберта везут в Москву, ему нужна экстренная операция», — вспоминала супруга спортсмена о звонке из больницы от соседа по палате, в которой лежал Альберт.

Сразу начала готовиться к худшему

Приехав в больницу, жена узнала, что спортсмен практически не мог дышать, поэтому его планируют срочно прооперировать в Москве и постараться извлечь инородное тело. «Мне сказали: «Присядьте!», и я сразу начала готовиться к худшему. «Вашего мужа увезли в Москву на операцию. Надеюсь, все пройдет благополучно». «А что, может и не быть?» — еще больше испугалась я. «Мы надеемся, что его довезут и все будет хорошо», — рассказывала женщина «Известиям».

В панике испуганная супруга старалась узнать, в какую больницу отправили ее мужа, но никакой информации ей не давали. Тем временем Альберта успели довезти до московской клиники, где спортсмену разрезали горло и извлекли из него наконечник интубационной трубки.

«Про остальное знаю со слов врачей и родственников. Анестезиолог не тем концом вставил мне трубку в дыхательную артерию. А когда после операции мне попытались ее вытащить, наконечник остался внутри трахеи. Вызвали «скорую» из областного клинического центра и доставили в Москву, в ЛОР-отделение медицинского центра. Здесь мне сделали полостную операцию уже для того, чтобы извлечь из меня эту трубку», — поделился Демченко с «Советским спортом».

Альберт Демченко. Зигисмунд Залманис

Готова ответить за ошибку в суде

Супруга нашла мужа только на следующий день. Женщина была в ярости, узнав, что ее муж мог отправиться на тот свет из-за недосмотра врачей. Причем человеком, который вводил в горло Демченко трубку, была не юный интерн, а врач высшей категории с 30-летним стажем. По ее словам, она сразу поняла, что что-то пошло не так.

«При анестезии мы всегда готовим три интубационные трубки разных диаметров. В тот раз я сначала взяла «шестерку». Две другие, как обычно, были свернуты в кольцо. Потом передумала и попросила «восьмерку». В таких случаях сестра должна разогнуть трубку и подать ее. Делать это самой времени нет, во время операции счет идет на секунды. Ввожу трубку в гортань, а она не проходит. Тогда я попросила сестру разобраться с «восьмеркой», а сама снова взялась за «шестерку». Уже тогда подумала: что-то не так. Даже в истории болезни записала, что гортань может быть травмирована», — рассказала врач в интервью «Известиям».

Женщина очень близко к сердцу приняла свою врачебную ошибку и была готова ко всем возможным последствиям. «Я просто потрясена! Потрясена! Мы все делали в плановой операционной, и усталости никакой не было. Конечно, это моя ошибка. Если что, я и в суде готова ответить...» — сокрушалась доктор.

Сам Альберт, узнав, как все было на самом деле, простил анестезиолога и не держал на нее зла. «А что обижаться? Ну ошиблись, а кто не ошибается?» — приводит слова саночника Viperson.

Чего нельзя сказать о жене спортсмена, которая хотела, чтобы врачей наказали. К ее негодованию присоединился и тогдашний президент федерации санного спорта Валерий Силаков.

«Это граничит с преступлением! За такие вещи обязательно надо наказывать. Я предлагал Альберту подать на врачей в суд, федерация оказала бы содействие. Но он хочет забыть все побыстрее...» — негодовал Силаков в интервью «Известиям».

Альберт Демченко. Фото Getty Images

Все хорошо, что хорошо кончается

Операция по удалению инородного предмета из горла прошла успешно. Альберт Демченко провел в больнице практически два месяца. «Когда муж говорил, у него на горле надувался пузырь: хрящ-то был разрезан. Страшное зрелище!» — вспоминала жена Демченко. Сложно было представить, что человек с огромным шрамом на горле и двумя перенесенными операциями способен не то что соревноваться, а в целом заниматься спортом.

Следом были долгие месяцы реабилитации, во время которых казалось, что Альберт закончит профессиональную карьеру. Но спортивный дух взял свое. Уже в октябре Демченко присоединился к национальной команде и стал активно тренироваться. А через четыре месяца — впервые поднялся на олимпийский пьедестал, завоевав серебряную награду на Играх в Турине.