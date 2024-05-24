«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард с боями Дацика и Папина и прямая трансляция турнира

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Балашихе в пятницу, 24 мая.

В главном событии вечера Вячеслав Дацик проведет поединок против ирландца Шона Тернера. В соглавном поединке сойдутся Алексей Папин и Айзек Чилемба. Начало турнира — в 21.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 23.30 мск. «СЭ» публикует главный кард турнира.

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 24 мая

Роман Андреев (Россия) — Терелл Бостик (США)

Алексей Папин (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)

Вячеслав Дацик (Россия) — Шон Тернер (Ирландия)

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В прямом эфире трансляцию поединков покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

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