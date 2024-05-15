Чудинов: «Чилемба очень опытный. Он видит все удары, хорошо защищается»

Российский боксер Федор Чудинов поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественником Алексеем Папиным и представителем Малавии Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Он [Чилемба] очень опытный. Это главная его опасность. Он видит все удары, хорошо защищается. Но он уже такой возрастной, тяжеловато стало. Я хочу пожелать победы [Папину], уверенности, но не самоуверенности. Потому что Чилемба хитрый, изворотливый, отличный соперник. Поэтому аккуратно, не сбавляя темп до победного конца», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.