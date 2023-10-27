Иван Емельяненко — Юрий Рябой: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вечером 27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В одном из поединков главного карда Иван Емельяненко встретится с Иваном Рябым.

Для Емельяненко-младшего это будет второй бой в «Бойцовском клубе». Рябой в последнее время выступает в поп-ММА. В последнем бою боец по прозвищу Ассириец уступил Ильясу Якубову.

Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Телеканал «РЕН ТВ» покажет бои в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск). Также прямой эфир турнира доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».