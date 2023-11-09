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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:25

Калинин назвал сильные стороны Минеева и Штыркова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец Сергей Калинин поделился ожиданиями от поединка Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

«Владимира я знаю, мы вместе были на сборах, вместе участвовали в одном карде на Fight Nights. Ну и так следил за его карьерой, когда он еще только начинал. Очень хороший боец, очень хороший ударник, да и человек хороший.

Ваню я тоже очень хорошо знаю, хороший человек. Хороший спортсмен, мы с ним спарринговались. Могу сказать, что у него очень тяжелый удар. Если будет работа в клинче, он там реально камень», — цитирует Калинина РЕН ТВ.

Штырков и Минеев встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой состоится 18 ноября и пройдет по правилам кикбоксинга.

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
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