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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:25

Шлеменко рассказал, за кем будет следить в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня в этот вечер интересны бои Славы Дацика и Славы Василевского, и за них я, по сути, и переживаю. У Дацика непростой соперник, кикбоксер, но и Слава тоже непростой. Он тяжелее, мне кажется, у него удар мощнее, поэтому будет интересное противостояние», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Бой Вячеслава Дацика и Петра Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
0
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