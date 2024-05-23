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Сегодня, 17:15

Дацик подерется с ирландцем, Папин — с экс-соперником Бивола. Что ждать от турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

24 мая Дацик сразится с Тернером на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
Вячеслав Дацик и Шон Тернер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Дацик и Шон Тернер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Роман Андреев, промоутер Владимир Хрюнов и Терелл Бостик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На ринге Балашихи пройдут непредсказуемые поединки.

Вечером 24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретится с Шоном Тернером. В соглавном поединке Алексей Папин побоксирует с Айзеком Чилембой. Рассказываем об участниках поединков главного карда.

Роман Андреев — Терелл Бостик

38-летний Роман Андреев выступает в категории свыше 61 килограмма. Андреев провел 26 поединков по правилам профессионального бокса и проиграл только один из них — Зауру Абдуллаеву. Встреча завершилась в третьем раунде после отказа продолжать бой. Из 25 победных поединков Андреев завершил досрочно 17. Благодаря победе над Фредди Фонсекой единогласным решением судей он стал обладателем пояса WBA Gold в легком весе. Андреев оказался в нокдауне уже в первом раунде, но в итоге одержал убедительную победу.

Американец Терелл Бостик одержал 11 побед и потерпел два поражения, при этом лишь однажды поединок с его участием завершился досрочно. Было это в профессиональном дебюте Бостика, когда он во втором раунде нокаутировал японца Масаки Аиду. С тех пор — только решения, в том числе и в проигранных встречах, обе из которых получились близкими, а в бою с Омаром Бордоем мнения судей разделились.

Роман Андреев, промоутер Владимир Хрюнов и Терелл Бостик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Папин — Айзек Чилемба

Алексей Папин выйдет в ринг спустя два с половиной месяца после прошлого поединка, когда он нокаутировал в пятом раунде Игоря Вильчицкого. Но бой с Вильчицким был необходим Алексею скорее для возвращения к лучшей форме после неудачной встречи с Сосланом Асбаровым в октябре прошлого года. Асбаров сенсационно победил единогласным решением судей, однако в апреле выяснилось, что боец принимал запрещенные вещества. Его отстранили на целых шесть лет, а результат боя с Папиным переквалифицировали из поражения в No Contest (несостоявшийся поединок, — Прим. «СЭ»).

Вячеслав Дацик и&nbsp;Шон Тернер поборолись на&nbsp;пресс-конференции. «Извиняюсь перед Тернером за косяк!» Что говорили Дацик и Папин на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Благодаря этому в графе «поражения» у Папина снова стоит единица, которую он заработал в бою с Илунгом Макабу, уступив конголезцу решением большинства судей. До встречи с Асбаровым Папин шел на серии из четырех побед нокаутом — над Русланом Файфером, Вацлавом Пейсаром, Диланом Прашовичем и Дамиром Бельо.

Малавиец Айзек Чилемба — специалист по российским боксерам. За профессиональную карьеру Чилемба встретился с девятью россиянами, Папин станет 10-м. Это ровно 1/4 от всех поединков малавийца, для которого поединок в Балашихе станет 40-м в профи. Среди соперников Чилембы — Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев, Максим Власов (побеждал он только последнего). Важно, что бой Папина с Чилембой станет титульным — боксеры разыграют пояс WBA Asia.

Вячеслав Дацик и Шон Тернер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вячеслав Дацик — Шон Тернер

Рыжий Тарзан возвращается в боксерский ринг, где провел не так много боев. По правилам классического бокса Дацик выступит 11-й раз. Из десяти предыдущих поединков он выиграл шесть, а среди скальпов — Тайсон Дижон, Сауло Кавалари, Бигфут Силва, Александр Емельяненко и Оли Томпсон. Уступал Дацик таким спортсменам, как Петр Романкевич и Кевин Джонсон.

Вячеслав Дацик. «Саня тестика накололся, и его понесло». Дацик — о Емельяненко, Усике и Шлеменко

Соперником Дацика станет ирландский боксер Шон Тернер, который тренируется в дублинском зале Crumlin Boxing, где также появляется Конор Макгрегор. Тернер провел 16 профессиональных боксерских поединков и выиграл 12 из них. Восемь боев он завершил нокаутом, но самому серьезному сопернику в карьере — хорвату Филипу Хрговичу уступил единогласным решением судей. Также Тернер бился на голых кулаках в промоушене BYB и нокаутировал экс-бойца Bellator Тони Лопеса.

Перед боем Дацик назвал Тернера копом, чем ирландец оказался сильно возмущен: выяснилось, что Шон не просто не работал в полиции, а наоборот, находился по другую сторону решетки. Рыжий Тарзан за слова извинился, но устроить драку Дацику и Тернеру это не помешало: они сцепились сначала на дуэли взглядов, а затем и в ресторане.

В России Шон Тернер появится не впервые. В июле 2023-го он проиграл Басиру Абакарову в Каспийске, а в феврале 2024-го был нокаутирован Кевином Джонсоном в Москве — поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Алексей Папин
Вячеслав Дацик
Шон Тернер
ММА
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