Гапешина о победе на чемпионате Европы по боксу: «Рады, что завоевали заветные для России медали»

Россиянка Елена Гапешина прокомментировала победу над Люцией Билобрк в финале чемпионата Европы по боксу-2024 в весовой категории до 81 кг.

«Спортсмен всегда критичен к себе, я могла бы сделать некоторые элементы лучше. Чемпионат прошел хорошо, все в команде друг за друга болели, переживали. Мы рады, что завоевали для России заветные медали, и я привезу золотую награду домой в Севастополь. Надеюсь, все сегодня волновались за нас. Конечно, мы с девочками переживаем за успехи друг друга, потому что проводим вместе много времени на сборах, дружим и общаемся.

Я никогда не выигрывала чемпионат России, но выиграла чемпионат Европы. Иногда бывает, что европейское первенство легче выиграть, чем российское, не буду скрывать. В некоторых весовых категориях чемпионат России очень тяжелый, мы друг друга знаем от А до Я, на сборы катаемся, изучаем друг друга. А здесь выходим на других соперников. Сам турнир показал, что был высокий уровень, но наши девочки ни в чем не уступают. Нам бы больше международных выступлений, и были бы первыми. Спасибо, что дали нам возможность выступить под флагом и гимном. Думаю, мы хорошо о себе заявили», — сказала Гапешина.

На чемпионате Европы-2024, который проходит в Белграде (Сербия), россиянки завоевали три золотых и семь серебряных медалей.