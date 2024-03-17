Тим Цзю объяснил, почему Джейк Пол фаворит в бою с Тайсоном

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) предполагает, что блогер и боксер Джейк Пол (9-1) победит бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Бокс — это не только опыт, скорость и сила, — сказал Цзю Fight Hub TV. — Дело еще и в том, кто больше захочет победы. И я верю, что у Джейка Пола есть голод и мотивация, чтобы выдержать атаки Тайсона».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.