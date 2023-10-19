Артур Бетербиев рассказал, какой у него вес в межсезонье

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) отметил, что ему комфортно тренироваться в межсезонье с весом 85-87 килограммов.

«Обычно, в межсезонье мой вес в районе 85-87 кг. В таком весе комфортно жить и тренироваться в свое удовольствие, чтобы поддерживать форму. Я много работаю с железом, поэтому мне необходим запас мощности, чтобы не было травм. Вот сегодня поднял в общей сложности 5 тонн. С маленькой массой тела это было бы сложно сделать. Ну а за два месяца подготовки к бою, я плавно вхожу в нужный вес», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев и обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) подерутся 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.