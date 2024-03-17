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17 марта, 09:47

Райан Гарсия пройдет проверку на психику перед боем с Хейни

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) заявил, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк хочет, чтобы он прошел психиатрическую экспертизу.

«Разве это не мое конституционное право на свободу слова? — сказал Гарсия в видеоролике, размещенном в соцсетях. — Значит, если я пишу в Twitter то, что пишу, это повод для психиатрической экспертизы? Это любопытно».

За последние несколько недель Гарсия сделал множество вызывающих вопросы сообщений в социальных сетях, начиная с теорий заговора и заканчивая заявлениями о том, что у него есть доказательства существования инопланетян.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США, однако, судя по психическому состоянию Гарсии, бой может быть отменен.

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